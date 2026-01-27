Hišne preiskave na Dolenjskem: zasegli puške, bombi, naboje ...

Na domu moških, ki sta bila osumljena nezakonitega posedovanja orožja, so kriminalisti našli avtomatsko puško, dve lovski puški, dve bombi, dva nabojnika, 278 nabojev in dve ukradeni registrski tablici.

Policija nadaljuje s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja. Zoper 70-letnika in 27-letnika bodo kriminalisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Osumljena sta nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Za omenjeno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od šestih mesecev do petih let.

V ločenem primeru je neznanec v nedeljo na Studencu v Trebnjem vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel osem lovskih pušk, pištolo in strelivo. Policisti in kriminalisti so opravili ogled in nadaljujejo s preiskavo. Storilca še iščejo.