V Kranju razbili mednarodno združbo, ki se je ukvarjala s trgovino z drogami

Kot smo poročali že včeraj, so kriminalisti na območju Policijske uprave Kranj zaključili hišne preiskave, ki so se nanašale na trgovino z drogami. "Kazensko je ovadenih šest oseb," je razkril predstavnik kranjske policijeBojan Kos. Šlo naj bi za preprodajo in dogovarjanja za preprodajo več kot 50 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog.

"Gorenjski kriminalisti smo v preteklem tednu opravili zaključne aktivnosti v preiskavi zoper mednarodno kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s proizvodnjo in preprodajo prepovedanih drog," je na današnji novinarski konferenci povedal njihov predstavnik. Ovadene osebe so stare od 37 do 58 let. "V preteklosti so se že ukvarjali s tovrstnimi dejanji," je povedal. Vodja združbe, sicer iz Ljubljane, pa doslej še ni bil obravnavan.

Policisti so med preiskavo zasegli več kot 30 kilogramov konoplje in 500 sadik te rastline. Našli so tudi več sto tablet ekstazija. Prav tako naj bi se združba ukvarjala s preprodajo heroina, kokaina in amfetaminov.