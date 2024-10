Konoplja, prostori za gojenje in bela praškasta snov

Policisti Policijske postaje Lenart so prejšnji teden obravnavali dva sklopa hišnih preiskav pri treh osumljencih, starih 50, 44 in 24 let. In preiskave so se obrestovale, saj so za štirimi stenami razkrili marsikaj, kar nikakor ni dovoljeno.

V stanovanjski hiši na območju Lenarta so denimo našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, zasegli 497 sadik prepovedane droge, pa tudi večjo količino pripomočkov za vzgajanje te rastline. Našli so tudi 200 gramov že posušene konoplje in manjšo količino bele praškaste snovi, za katero sumijo, da je kokain.



Druga hišna preiskava na območju Maribora pa prav tako ni bila nedolžna, osumljencu so namreč zasegli 200 gramov bele praškaste snovi, manjšo količino že posušene prepovedane droge konoplje in druge predmete, ki bodo služili v nadaljnjem kazenskem postopku. Zaseženih je bilo še 19 nabojev.