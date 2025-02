Hišne preiskave na območju Maribora: trije pridržani

"Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Maribor so danes zjutraj pričeli z izvajanjem operativnih aktivnosti na območju Policijske uprave Maribor, kjer na podlagi sodnih odredb izvajajo hišne preiskave zasebnih prostorov ter osebnih vozil," so mariborski policisti zapisali v kratkem sporočilu za javnost. Pojasnili so, da iščejo dokaze, ki bi potrdili sum kaznivih dejanj izsiljevanja in povzročitve lahke telesne poškodbe.

Predkazenski postopek poteka zoper tri osumljence, vsem je bila odvzeta prostost in so v policijskem pridržanju.

Trojica je osumljena izsiljevanja po 1. odstavku 123. člena kazenskega zakonika, ki predvideva do pet let zaporne kazni, ter povzročitve lahke telesne poškodbe po 2. odstavku 122. člena. Ta predvideva do treh let zaporne kazni.