NPU izvaja hišne preiskave zaradi domnevnega oškodovanja podjetja

Na območju policijskih uprav Novo mesto in Kranj preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada danes izvajajo večje število operativnih aktivnosti, med drugim pet preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov. Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih aktivnosti sodeluje skupno 37 preiskovalcev NPU.

Hišne preiskave potekajo na podlagi odredbe pristojnega sodišča, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Oškodovana je gospodarska družba iz območja PU Novo mesto.