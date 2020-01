Hišne preiskave: našli 182 kosov nabojev, del orožja, kokain, heroin, konopljo

Medtem ko so policisti in kriminalisti izvajali hišne preiskave zaradi suma na korupcijo pri opravljanju vozniških izpitov, so zasegli tudi 182 kosov nabojev in del orožja. Poleg tega pa še heroin, kokain in konopljo.

Tekom hišnih preiskav, ki so potekale v okviru preiskovanja suma na korupcijo pri opravljanju teoretičnega dela vozniškega izpita, so pri 41-letnem osumljencu našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v katerem je bilo posajenih 23 sadik omenjene rastline, prav tako so mu zasegli okoli 30 gramov posušene rastline konoplje in pripomočke za gojenje. Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo, zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

FOTO: Policija

Naknadno so prostost odvzeli 31-letnemu osumljencu, kateremu so med hišno preiskavo zasegli okoli 500 gramov heroina in okoli 100 gramov kokaina. Osumljeni je bil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

FOTO: Policija

Nadalje so odvzeli prostost 28-letnemu osumljencu, pri katerem so zasegli preko 11 kilogramov posušene rastline konoplja ter preko 11000 evrov gotovine. Osumljeni je bil zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Zaseg 11 kilogramov konoplje FOTO: Policija

Še dvema osumljenima so zasegli je okoli 30 kilogramov zelene rastline, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo in pripomočki za gojenje. Prav tako je bila zasežena tudi manjša količina neznanih tekočin, za katere se sumi, da gre za prepovedano drogo oziroma pripomočke za gojenje rastlin. Zoper osumljena bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo, zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

FOTO: Policija

V eni izmed hišnih preiskav pa so našli 182 kosov nabojev in del orožja, katere bodo policisti poslali v analizo na kriminalistično tehniko in bodo po znani analizi zoper kršitelja izvedli ustrezen prekrškovni postopek.