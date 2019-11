Hišne preiskave pri predsedniku delovnega sodišča Stanku Omerzuju

Kriminalisti so v torek pri Omerzuju opravili hišno preiskavo ter preiskali prostore na mariborskem delovnem sodišču. Na mariborski policijski upravi so potrdili le, da so kriminalisti "na območju Policijske uprave Maribor izvedli tri hišne preiskave objektov in vozil". "Potrdimo lahko, da je bila preiskava izvedena tudi v nekaterih prostorih Delovnega sodišča v Mariboru," je za časnik povedal predstavnik za odnose z javnostmi PU Maribor Miran Šadl.

Dodal je, da so bile hišne preiskave opravljene v zvezi s preiskavo suma storitve kaznivega dejanja tatvine v povezavi s kaznivim dejanjem preprečitve dokazovanja. "Dejanja je osumljena ena oseba, in sicer naj bi bila z namenom preprečitve dokazovanja v kazenskem postopku izvršila tatvino dokaznega gradiva," je še pojasnil Šadl.

Središče preiskave izginula povratnica: vrvice, ki povezuje spis, se še drži košček papirja

Viri blizu policije so Večeru neuradno povedali, da je osumljenec prav Omerzu, središče preiskave pa iz sodnega spisa izginula povratnica.