Hišne preiskave v Celju, Kranju in Ljubljani: sum zlorabe položaja

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so včeraj na območju Celja, Kranja in Ljubljane izvedli več hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih, pri štirih fizičnih in treh pravnih osebah, zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kot so sporočili iz Generalne policijske uprave, sta kaznivega dejanja v zvezi z nabavo specifičnega medicinskega materiala osumljeni dve fizični osebi.