Sedem hišnih preiskav: Osumljenih pet naj bi si prilastilo 3,5 milijona evrov

Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je osumljenih pet oseb, dve za izvršitev kaznivega dejanja, tri pa zaradi pomoči pri tem kaznivem dejanju. Eno osumljeno osebo so preiskovalci pridržali, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Osumljeni naj bi sodelovali pri javnem naročilu, na podlagi katerega so sklenili pogodbo med slovenskim javnim podjetjem in tujo družbo za 118 milijonov evrov. Osumljeni naj bi pri tem zlorabili svoj položaj in se obogatili za 3,5 milijona evrov. Del tega, vsaj 650.000, so si po ugotovitvah policistov že izplačali.

Kot poroča portal Necenzurirano, gre za sporno naročilo glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko-parne enote v ljubljanski toplarni, ki jo je od grške družbe Mytilineos Holdings kupilo javno podjetje Energetika Ljubljana. Med osumljenimi so po poročanju portal direktor Energetike Ljubljana Samo Lozej, tehnični direktor Marko Agrež, direktorica Javnega holdinga Ljubljana Zdenka Grozde in srbski poslovnež Petar Komljenović.

Pri preiskavah sodeluje 35 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada. Predkazenski postopek od leta 2020 dalje usmerja

Specializirano državno tožilstvo RS.



Za kaznivo dejanje Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.