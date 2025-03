Hišne preiskave v Ljubljani: gojili konopljo in kradli elektriko

V dveh objektih so našli več posebno prirejenih prostorov za umetno gojenje prepovedane droge konoplje, v katerih so gojili skoraj 2000 svežih zelenih rastlin. Najdeno je bilo tudi 4,5 kilograma suhe rastline, nekaj čez 50 gramov kokaina, 80 ampul zdravil, ki se izdajajo na recept, elektronske tehtnice, pripomočki za pakiranje prepovedane droge in pištola z več naboji.

Prav tako so osumljeni v dveh objektih odtujili električno energijo, saj so si jo prisvajali tako, da so imeli mimo števca energije, speljane električne vodnike v različne prostore v objektu, kjer se je izvajalo gojenje prepovedanih rastlin. Z dejanjem so distributerja električne energije oškodovali za okoli 57000 evrov.

Vsi predmeti, ter pripomočki za preprodajo in gojenje prepovedane droge, so bili osebam zaseženi in poslani v ustrezne analize. Zaradi posesti orožja brez dovoljenja bo zoper eno osebo uveden prekrškovni postopek. Vse štiri osebe so bile zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in kaznivega dejanja tatvine, s kazensko ovadbo privedene k preiskovalnemu sodniku, ki je za vse štiri odredil sodno pridržanje.