Hišne preiskave zaradi pranja denarja in nedovoljenih daril: pridržali eno osebo

Na območju Policijskih uprav Maribor in Murska Sobota na podlagi sodnih odredb izvajajo skupno 17 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov.
Pri preiskavah iščejo dokaze o storitvi več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril nedovoljenega dajanja daril ter pranja denarja. Predkazenski postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo RS, poteka zoper 16 osumljencev, pridržana je ena oseba, so sporočili s PU Maribor.
