Črna kronika

Hišne preiskave zaradi pranja denarja in nedovoljenih daril: pridržali eno osebo

Maribor , 27. 01. 2026 15.29 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
A.K.
Policija

Mariborski kriminalisti izvajajo operativne aktivnosti s področja preiskovanja gospodarske kriminalitete, pri aktivnostih sodelujejo tudi kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Murska Sobota. Eno osebo so pridržali.

Na območju Policijskih uprav Maribor in Murska Sobota na podlagi sodnih odredb izvajajo skupno 17 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov.

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Shutterstock

Pri preiskavah iščejo dokaze o storitvi več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril nedovoljenega dajanja daril ter pranja denarja. Predkazenski postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo RS, poteka zoper 16 osumljencev, pridržana je ena oseba, so sporočili s PU Maribor. 

Med pogovorom posnela njegove intimne dele, neznanec nato zahteval 700 evrov

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diego14
27. 01. 2026 17.00
Robi skrij se....pridejo pote
Odgovori
+1
1 0
HeavyDxxx
27. 01. 2026 16.55
Kje ima romunski Robert Golob naslov?
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
27. 01. 2026 16.35
v mariboru snežićaća,v prekmurju pa enega skrajno desnega župana.
Odgovori
+1
2 1
Pujček
27. 01. 2026 16.31
Verjetno kurji tatovi. Župnike spajtlajte, ovi so polni ko sončnice, mi pa sanirali banke.
Odgovori
+2
2 0
Mekenzi
27. 01. 2026 16.23
Kakšna Vlada, tako ljudstvo. Večina. 😭😭😭🥷🥷🇸🇮
Odgovori
+1
2 1
Tomaz Korosec
27. 01. 2026 16.13
Članek brez podatkov. Da so nekje pregledali 17 objektov ni ravno zanimiv podatek.
Odgovori
+7
7 0
suleol
27. 01. 2026 16.13
veliko je takoh ki neznajo pojasnit premozenha kar lotite se
Odgovori
+2
2 0
suleol
27. 01. 2026 16.13
bomo hitri napolnili proracun sam to vam ni v interesu
Odgovori
+1
1 0
Očalar007
27. 01. 2026 16.10
Caz sem ga včeraj na 40 stopinj
Odgovori
0 0
kala 09
27. 01. 2026 16.07
Kaj a denar se tudi pere,ne vem vprašam.
Odgovori
+2
3 1
Rožle Patriot
27. 01. 2026 16.06
... odvračanje pozornosti od SMS-ov.. !!!
Odgovori
+0
4 4
pope p
27. 01. 2026 16.08
oprosti ampak normalni ljudje lahko imajo več informacij v glavi kot samo eno
Odgovori
+4
5 1
kle21
27. 01. 2026 16.02
OTP, bivša NKBM, nič novega, pogosta praksa..Dokler obdolženi smučajo, namesto zapora, bo tako kot je..
Odgovori
+4
6 2
Peklenšček
27. 01. 2026 16.02
Eh, sem že mislu, da so pri Zokiju kaki sodnici ali pa pri kakem Izvršitelju, ki Jankovičem in znancem poceni odprodaja zasežene premičnine . Pa vidim, da gre za kako ubogo paro, ki je komu prinesla flašo Cvička, ker ima raka pa bi rada preskočila vrsto, katero so Svobodni-Levaki podaljšali . Eh ko bi kdaj novice 24 postregle s kakim res zanimivim člankom. Že v 24 Ur novice preberejo s takim tonom, da misliš da bo ali 50 stopinj v senci ali pa -50 na soncu, ne pa da je želva na Galapagosu znesla 200 jajc .
Odgovori
+4
6 2
suleol
27. 01. 2026 16.12
prvo naj ja ez zrihta nabiralnik in hodi redno na obravnave pol pluvite po zokiju
Odgovori
+1
2 1
Naiskreni
27. 01. 2026 15.58
smo enkrat prijavili firmo, ki je potopila 27mio €. je rekel policist, to je pa izven našega dosega. torej, kdo ima doseg dlje od policije? tam je koruopcija.. 🤣
Odgovori
+7
7 0
Teleport
27. 01. 2026 16.04
Zato niso sd preiskovali ki so so oprali iransko miljardo
Odgovori
+2
4 2
Kaimlplut
27. 01. 2026 15.57
na pošten način je prišlo 5 % mogoče do bogastva .........vse drugo je .....................vsi vemo
Odgovori
+7
7 0
300 let do specialista
27. 01. 2026 15.54
Tresla se je gora...haklberifin.
Odgovori
+1
3 2
Maki3322
27. 01. 2026 15.53
Ne vem če bo kaj, osebno sem zelo razočaran nad strokovnostjo policije. NIČ OD NIČ. Ali pa so tudi oni vključeni, da se nič ne najde!!!!
Odgovori
+8
8 0
