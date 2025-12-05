Hišne preiskave s področja prepovedanih drog: šestim odvzeli prostost

V okviru nujnih preiskovalnih dejanj je bila zaenkrat šestim osebam odvzeta prostost in je bilo zoper njih odrejeno pridržanje, ki bo trajalo, dokler bodo za to podani zakonski razlogi. Operativne aktivnosti v tem trenutku še potekajo, predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, sporočajo s PU Nova Gorica.
Novogoriški kriminalisti in policisti omenjene aktivnosti izvajajo ob pomoči kriminalistov in policistov PU Ljubljana in Koper ter sodelovanju kriminalistov mobilnih Oddelkov sektorjev kriminalistične policije, kriminalistov Uprave kriminalistične policije ter policisti Specialne enote Policije.
Drugih podrobnosti v tej fazi predkazenskega postopka zaenkrat še ne morejo posredovati širši javnosti oz. bodo več informacij lahko posredovali v prihodnjem tednu, so sporočili s PU Nova Gorica.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.