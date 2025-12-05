Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Hišne preiskave s področja prepovedanih drog: šestim odvzeli prostost

Nova Gorica , 05. 12. 2025 14.55 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
10

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica od jutranjih ur dalje po odredbi sodišča opravljajo hišne preiskave na več lokacijah na območju Policijske uprave Nova Gorica in na območju PU Ljubljana zaradi kaznivih dejanj s področja s področja organizirane kriminalitete oz. s področja prepovedanih drog.

V okviru nujnih preiskovalnih dejanj je bila zaenkrat šestim osebam odvzeta prostost in je bilo zoper njih odrejeno pridržanje, ki bo trajalo, dokler bodo za to podani zakonski razlogi. Operativne aktivnosti v tem trenutku še potekajo, predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, sporočajo s PU Nova Gorica. 

Policija - splošna
Policija - splošna FOTO: Damjan Žibert

Novogoriški kriminalisti in policisti omenjene aktivnosti izvajajo ob pomoči kriminalistov in policistov PU Ljubljana in Koper ter sodelovanju kriminalistov mobilnih Oddelkov sektorjev kriminalistične policije, kriminalistov Uprave kriminalistične policije ter policisti Specialne enote Policije.

Drugih podrobnosti v tej fazi predkazenskega postopka zaenkrat še ne morejo posredovati širši javnosti oz. bodo več informacij lahko posredovali v prihodnjem tednu, so sporočili s PU Nova Gorica. 

nova gorica preiskave
Naslednji članek

Tovornjak s tremi ukradenimi traktorji ujeli tik pred romunsko mejo

Naslednji članek

Iz maksilofacialne kirurgije odhajajo kar štirje? 'To je izgon iz javnega sektorja'

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sandi101
05. 12. 2025 15.31
+1
Kaj kmalu bodo zunaj in gremo na novo v akcijo.
ODGOVORI
1 0
Wolfman
05. 12. 2025 15.24
+1
Pa taki uporniki? Halo
ODGOVORI
1 0
ptuj.si
05. 12. 2025 15.21
+4
Nova Gorica? Prestolnica svobode.
ODGOVORI
4 0
Malo_sutra
05. 12. 2025 15.19
+3
Sej nemores verjet, jih ne zmanjka.
ODGOVORI
3 0
brabusednet
05. 12. 2025 15.16
+2
Evropsko mesto kulture pa droge cvetejo.Že niso organizatorji dovolj pokradli sedaj še pa droge.
ODGOVORI
2 0
suleol
05. 12. 2025 15.18
+1
kot povsod drugje na zalost
ODGOVORI
1 0
zani10
05. 12. 2025 15.16
+4
Kdaj pa mislite kj v Velenju hodit?
ODGOVORI
4 0
prsh
05. 12. 2025 15.09
+12
Droga je zlo. Folk še kar ne odneha s tem. 10 let zapora je tole. Ni vredno. Da. Slovensko sodstvo v vsem sijaju. Mehaniku 5 let zaradi 200 Eurov....Prvo je potrebno zapreti vsakega odvetnika, ki na prvi obravnavi reče, da so dokazi pridobljeni nezakonito !!! Brez skorumpirancev v državnih institucijah, jim takih poslov ne bi uspelo pripeljati tako daleč !!! Nevzdržno je, da vsi vedo kaj se dogaja, vendar ni prave volje ali poguma zadeve preprečiti . Ob tem pa lovijo majhne prekrškarje z marihuano . Zaradi dreves ne vidijo gozda !!! Groza !!!
ODGOVORI
13 1
zapiramvamustaaa
05. 12. 2025 15.14
+2
Ne pozabi da so zakoni zelo šibki ter preblagi.V zaporu se bodo naučili kuhat pa postali pridni pa bodo že novi heroji in prišli ven nekaj let prej pa še predavali bodo po oddajah.
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385