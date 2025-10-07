Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Hišne preiskave v Šempeter-Vrtojbi: zasegli konopljo in naboj

Nova Gorica , 07. 10. 2025 14.14 | Posodobljeno pred 16 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
9

Policisti v Šempeter-Vrtojbi so med hišno preiskavo zasegli 14 sadik konoplje, več različnih prepovedanih snovi in pripomočke za gojenje. Osumljena sta dva moška, stara 31 in 53 let.

Policisti so v petek, 3. oktobra 2025 na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog v Občini Šempeter – Vrtojba. Pri hišni preiskavi so policisti našli in zasegli več različnih snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge. Med zaseženim je bilo 14 sadik konoplje, pet manjših steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo in PVC-vrečka z belim prahom. Prav tako je bil v notranjih prostorih najdeni prostor, v celoti prirejen za gojenje prepovedane droge konoplje.

Nadaljnja hišna preiskava v zgornjih prostorih stanovanjskega objekta je razkrila še en prostor, ki se je pripravljal za gojenje prepovedanih drog, opremljen s prezračevalnim sistemom, lučmi in ventilatorjem. Pri osebni in hišni preiskavi dveh osumljencev, starosti 31 in 53 let, so policisti zasegli večjo količino zelenih posušenih rastlinskih delcev ter različne snovi (belo prašnato, črno smolnato in belo pastasto snov). Poleg tega so zasegli tudi elektronske naprave (elektronske tehtnice, mobilne telefone), gotovino in večjo količino prozornih samozapiralnih PVC-vrečk.

Policija je o vseh ugotovitvah obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi bodo novogoriški policisti zoper oba navedena osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo- Pri enem izmed osumljencev so policisti našli in zasegli tudi naboj, ki so ga poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta potrdila, da gre za posest streliva v nasprotju z Zakonom o orožju, bo zoper 31-letnega moškega uveden prekrškovni postopek zaradi kršitve omenjene zakonodaje, so sporočili s PU Nova Gorica. 

hišne preiskave nova gorica prepovedane droge konoplja hišna preiskava Šempeter-Vrtojba policija
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watchy
08. 10. 2025 13.17
+1
Dilercke in njihovo plevel v arest do smrti!
ODGOVORI
1 0
Lenart Čaubi
08. 10. 2025 11.57
Poplodanska dejavnost.
ODGOVORI
0 0
LT68
08. 10. 2025 10.26
+1
No,ni pa ravno pametno to počet na luči,pa če se še tako skrivaš je poraba elektrike precej več kot običajno in evo ,pa je simpel najti takšnega,drugi problem so sosedi,policija pa teh rožic ne bi najdla ,če bi jim jo pred noge vrgel.
ODGOVORI
1 0
Nebittokbrihtni
07. 10. 2025 21.20
+4
Me prov zanima, koliko bo vsa ta monada zdaj stala nas davkoplacevalce. Koliko ur policistov, sodisc, odvetnikov bo treba zdaj placati zaradi par g trave? policisti so naredili vec skode drzavi, ker so ga ujeli kot bi jo on ce bi pokadu par spinelov.
ODGOVORI
5 1
Miran1960
07. 10. 2025 20.47
+2
mularija zganja monade
ODGOVORI
2 0
Jack Herer
07. 10. 2025 18.42
+7
Smešno vse skupaj.
ODGOVORI
8 1
KR IS 2S
07. 10. 2025 16.26
+2
Vrhunski pridelovalci.
ODGOVORI
4 2
Špica
07. 10. 2025 15.10
+10
a so na dolenskemkaj v Brezjah kaj najdli a so samo vodo priprli ,da so zmanjsali vodni pritisk .
ODGOVORI
10 0
b s
07. 10. 2025 15.05
+11
To pa je uspeh, par travc pa en patron
ODGOVORI
13 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306