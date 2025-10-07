Hišne preiskave v Šempeter-Vrtojbi: zasegli konopljo in naboj

Policisti so v petek, 3. oktobra 2025 na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo s področja prepovedanih drog v Občini Šempeter – Vrtojba. Pri hišni preiskavi so policisti našli in zasegli več različnih snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge. Med zaseženim je bilo 14 sadik konoplje, pet manjših steklenih kozarcev z zeleno posušeno rastlino, zavitek z belo prašnato snovjo in PVC-vrečka z belim prahom. Prav tako je bil v notranjih prostorih najdeni prostor, v celoti prirejen za gojenje prepovedane droge konoplje.

Nadaljnja hišna preiskava v zgornjih prostorih stanovanjskega objekta je razkrila še en prostor, ki se je pripravljal za gojenje prepovedanih drog, opremljen s prezračevalnim sistemom, lučmi in ventilatorjem. Pri osebni in hišni preiskavi dveh osumljencev, starosti 31 in 53 let, so policisti zasegli večjo količino zelenih posušenih rastlinskih delcev ter različne snovi (belo prašnato, črno smolnato in belo pastasto snov). Poleg tega so zasegli tudi elektronske naprave (elektronske tehtnice, mobilne telefone), gotovino in večjo količino prozornih samozapiralnih PVC-vrečk.

Policija je o vseh ugotovitvah obvestila Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Po opravljeni strokovni analizi zaseženih snovi bodo novogoriški policisti zoper oba navedena osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter predhodnimi sestavinami za njihovo izdelavo- Pri enem izmed osumljencev so policisti našli in zasegli tudi naboj, ki so ga poslali v nadaljnjo analizo. Če bo ta potrdila, da gre za posest streliva v nasprotju z Zakonom o orožju, bo zoper 31-letnega moškega uveden prekrškovni postopek zaradi kršitve omenjene zakonodaje, so sporočili s PU Nova Gorica.