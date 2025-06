Hišne preiskave v Sloveniji in BiH: preiskovali naj bi pranje denarja

OGLAS

Policija FOTO: Bobo icon-expand

Po Sloveniji že od jutra poteka vrsta hišnih preiskav, zajele pa so tudi Republiko Srbsko, kjer so slovenski podjetniki v zadnjih letih zaradi "optimizacije davkov" ustanavljali podjetja. Kot poroča portal Necenzurirano.si, naj bi bilo osumljenih več kot 50 ljudi, preiskave pa se nanašajo na sume storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja, davčne zatajitve in pranja denarja. Kriminalisti naj bi zadevo sprožili na podlagi prijave finančne uprave (Furs), ki je pri nekaterih osumljencev opravila davčno-inšpekcijske preglede, pri tem pa zaznala sume kaznivih dejanj. Ti naj bi vključevali milijonske dvige gotovine ter oškodovanje stečajnih mas podjetij, v katerih je bila država največji upnik, piše Necenzurirano. Po njihovih informacijah je na vrhu seznama osumljencev gorenjski poslovnež Robi Močnik, nekdanji direktor in lastnik podjetja Tapetništvo Credo iz Cerkelj na Gorenjskem, ki mi je Furs že leta 2022 zaradi suma davčnih nepravilnosti odvzel DDV številko. Nekaj mesecev kasneje je končal v stečaju, država pa je prijavila kar 1,8 milijona evrov terjatev. Tečajna upraviteljica je pri tem odkrila, da so z bančnega računa podjetja v obdobju od januarja 2019 do decembra 2020 dvignili kar 1,3 milijona evrov gotovine. Trdili so, da so bili dvigi namenjeni nakupu materiala, a računov, ki bi to dokazovali, ni. Močnik naj bi, kot še piše omenjeni portal, več sto tisoč evrov nakazal slovenskemu podjetju, katerega lastnica se je prav tako znašla pod lupo preiskovalcev, in več podjetjem na območju nekdanje Jugoslavije. Med drugim podjetju Rom G iz Banjaluke, kjer je solastnik in kjer danes potekajo hišne preiskave.

SIPA potrdila: preiskave potekajo tudi v BiH

Bosanska Agencija za preiskovanje in zaščito (SIPA) je potrdila, da v sodelovanju s slovensko policijo in specializiranim državnim tožilstvom potekajo hišne preiskave na skupno šestih lokacijah v Banjaluki in Kostajnici. Osumljene so štiri fizične in tri podjetja. Kot so še sporočili, preiskujejo sum organiziranega kriminala v povezavi s pranjem denarja. Po do sedaj zbranih informacijah je bilo pravnim osebam v Sloveniji s tem povzročene za 2,5 milijona evrov škode.

