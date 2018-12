Hišne preiskave zaradi suma davčne zatajitve in pranja denarja

Kriminalisti in policisti na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana, Koper in Murska Sobota danes opravljajo hišne preiskave zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo državnega proračuna.

Policija je danes zjutraj preko Twitterjasporočila, da na območju Maribora, Celja, Ljubljane, Kopra in Murske Sobote na podlagi sodnih odredb opravljajo hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih. Po naših neuradnih informacijah naj bi kriminalisti skupaj s finančno upravo opravljali hišne preiskave na območju Dupleka. Preiskava naj bi se nanašala na prevoze kurilnega olja po celotni Evropi. Pri preiskavah iščejo dokaze, s katerimi bodo utemeljili storitev več kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo proračuna Republike Slovenije, je sporočila policija.