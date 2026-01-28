Naslovnica
Črna kronika

Bančnik v zameno za kredite prejemal zlato

Maribor, 28. 01. 2026 12.15

Avtor:
N.L.
Kriminalistična policija

Kriminalisti so na prste stopili uslužbencu na eni od bank na območju Maribora, ki je komitentom, ki niso izpolnjevali pogojev za kredit, svetoval, kako naj lažno prikažejo finančne podatke, da bodo izpolnjevali pogoje banke za kredit. Do kredita naj bi na tak način pomagal 15 osumljenim podjetnikom. Med hišno preiskavo so kriminalisti našli denar in večjo količino zlata v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov.

Lani poleti so mariborski policisti prejeli informacijo o sumu nepravilnostih pri urejanju posojil v eni od bank. Policija je obvestila banko, ki je izvedla interno preiskavo in zaznala sumljivo ravnanje uslužbenca. Policija je sprožila predkazenski postopek in začela z zbiranjem obvestil.

Kriminalisti so ugotovili, da je uslužbenec na banki 15 osumljenim podjetnikom urejal posojila za financiranje njihove dejavnosti. Komitentom, ki niso izpolnjevali pogojev, je svetoval, kako naj lažno prikažejo finančne podatke, da bodo izpolnjevali pogoje banke za pridobitev kredita.

Našli denar in zlato

Kot je sporočila Policijska uprava Maribor, so kriminalisti na območju Policijskih uprav Maribor in Murska Sobota na podlagi sodnih odredb izvedli skupno 17 hišnih preiskav stanovanjskih in poslovnih prostorov ter avtomobilov. Našli in zasegli so poslovno dokumentacijo in elektronske naprave, ki jih bodo pregledali. "Našli in zasegli smo tudi denar in večjo količino zlata v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov," je pojasnil vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Maribor Stanko Vidovič.

Pranje denarja

Zoper enega osumljenega je podan tudi sum kaznivega dejanja pranja denarja, saj je protipravno premoženjsko korist polagal na račun druge osebe. Za ta račun je bil sicer pooblaščen in tako skušal prikriti nezakoniti izvor denarja.

Pri preiskavah so iskali dokaze o storitvi več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril in pranja denarja.

Predkazenski postopek, ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo RS, poteka zoper skupno 16 fizičnih oseb v smeri utemeljitve sumov več kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril ter pranja denarja.

Predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo, poteka zoper 16 osumljencev, eno osebo so pridržali, a so že včeraj pridržanje odpravili.

Za kaznivo dejanje prejemanje in dajanje daril je predpisana kazen od šestih mesecev do šestih let in denarna kazen, za kaznivo dejanje pranja denarja pa kazen do petih let.

Po vseh zbranih obvestilih bo Policija na specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo.





