Hišne preiskave: zasegli večje količine kokaina, heroina in konoplje

V minulem tednu so policisti PU Ljubljana ter policisti drugih enot po dlje časa trajajoči kriminalistični preiskavi na podlagi zbiranja obvestil in zaznanih sumov kaznivega dejanja preprodaje drog prijeli 24-letnega osumljenca, ki prebiva na območju Mengša. Na podlagi pridobljene odredbe sodišča je bilo pri osebni preiskavi pri osumljencu zaseženo okoli 40 gramov kokaina in okoli 20 gramov heroina.

V nadaljevanju pa po opravljeni hišni preiskavi še okoli 60 gramov heroina, okoli 150 gramov heroina, manjša količina tablet ecstasy in konoplje. Prav tako so bili zaseženi drugi pripomočki za preprodajo drog, precizne tehtnice ter skupno okoli 1.700 evrov gotovine, za katero sumijo, da izvira iz kaznivih dejanj. Zasegli so tudi pištolo in naboje, za katero osumljenec nima dovoljenja, zato vodijo postopek o prekršku po Zakonu o orožju. Prav tako so policisti v okviru preiskave zaznali kaznivo dejanje ponarejanja listin, katerega je osumljena oseba, ki je bila z njim v družbi. 24-letnemu osumljencu so odredili pridržanje in je bil po vseh zbranih obvestilih zaradi sumov več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Ljubljana.