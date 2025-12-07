Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Hišne preiskave: zasegli večje količine kokaina, heroina in konoplje

Ljubljana, 07. 12. 2025 12.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
27

V minulem tednu so ljubljanski policisti preiskali tri primere kaznivih dejanj v povezavi s prepovedano drogo. Zasegli so večje količine kokaina, heroina in konoplje, skupaj z opremo za gojenje mamil in nekaj orožja.

V minulem tednu so policisti PU Ljubljana ter policisti drugih enot po dlje časa trajajoči kriminalistični preiskavi na podlagi zbiranja obvestil in zaznanih sumov kaznivega dejanja preprodaje drog prijeli 24-letnega osumljenca, ki prebiva na območju Mengša. Na podlagi pridobljene odredbe sodišča je bilo pri osebni preiskavi pri osumljencu zaseženo okoli 40 gramov kokaina in okoli 20 gramov heroina.

V nadaljevanju pa po opravljeni hišni preiskavi še okoli 60 gramov heroina, okoli 150 gramov heroina, manjša količina tablet ecstasy in konoplje. Prav tako so bili zaseženi drugi pripomočki za preprodajo drog, precizne tehtnice ter skupno okoli 1.700 evrov gotovine, za katero sumijo, da izvira iz kaznivih dejanj. Zasegli so tudi pištolo in naboje, za katero osumljenec nima dovoljenja, zato vodijo postopek o prekršku po Zakonu o orožju. Prav tako so policisti v okviru preiskave zaznali kaznivo dejanje ponarejanja listin, katerega je osumljena oseba, ki je bila z njim v družbi. 24-letnemu osumljencu so odredili pridržanje in je bil po vseh zbranih obvestilih zaradi sumov več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Ljubljana.

Ribniški policisti pa so po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi na območju Ribnice opravili hišno preiskavo pri 33-letnem osumljencu in 30-letni osumljenki, kjer so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. Najdenih in zaseženih je bilo okoli 80 sadik prepovedane droge, pripomočki za gojenje in denar, za katerega se sumi, da izvira iz kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper oba osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

V petek so prometni policisti na ljubljanski obvoznici zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov ustavili 47-letnega voznika, ki prebiva na območju Žalca. Pri pregledu vozila so policisti zaznali več večjih zavitkov z rastlinskimi delci. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, mu je bilo odrejeno pridržanje, osebno vozilo pa so mu zasegli. Pridobili so odredbo za hišno preiskavo vozila ter prebivališča osumljenega. Pri tem so zasegli več kot 32 kilogramov posušene prepovedane droge konoplje. Osumljenec bo po vseh zbranih obvestilih zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami predvidoma danes priveden pred preiskovalnega sodnika, še sporočajo s PU Ljubljana.

droge policija prepovedane droge Ljubljana preiskava prijetje
Naslednji članek

Ob poskusu vloma v bencinski servis eno osebo prijeli, druga na begu

Naslednji članek

Pogrešajo 81-letno Kristino Hojs iz Maribora

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
07. 12. 2025 14.05
Včas smo kakšno gajbo krompirja, bučk al pa solate nabavl na podeželju... zdej pa očitno zelenjavo uvažamo, na podeželju pa droge s traktorji vozjo naokol...
ODGOVORI
0 0
Smrtlevičarjem
07. 12. 2025 14.04
+1
Jugovici na delu zato pa ni imena in priimka
ODGOVORI
1 0
ivanović
07. 12. 2025 14.03
+1
vse jih polovit
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
07. 12. 2025 13.58
+6
Danes je bila v Dobruški vasi in Šentjerneju policijska racija. Policisti pogrešajo dve marici, 7 pušk, denarnico in dva psa.
ODGOVORI
6 0
anatomija
07. 12. 2025 13.56
+3
v Srbiji imajo to dobro urejeno . vsi kriminalci so v cacilandu
ODGOVORI
3 0
a res1
07. 12. 2025 13.53
+3
uuu " Pridobili so odredbo za hišno preiskavo vozila"
ODGOVORI
3 0
zapiramvamustaaa
07. 12. 2025 13.44
+12
Odpret Slovenski goli otok za vse južnjake katerim se ne da pridno in marljivo delat pa se odločijo za kriminalne vode.Samo drakonske kazni nas rešijo.
ODGOVORI
14 2
ne_zaboravi_ko_ti_je_bio_đed
07. 12. 2025 13.46
-8
😅😂😂🤣😆😆🤣😂😅 hlapec
ODGOVORI
1 9
ivanović
07. 12. 2025 14.03
zapiramusta..... čakam da se kaj naredi, a samo klečanje
ODGOVORI
0 0
MiliVanili65
07. 12. 2025 13.44
-2
Mladi podjetnik🙂
ODGOVORI
1 3
LeviTUMOR
07. 12. 2025 13.43
+4
V Mengšu ni policije. Ni policijske enote, zato je odločen plac za takale levosucne kriminalne golobje izpljunke, za namecek se pripadnike sfrj. Včasih so take olupke policaji pregonil, da je povedal od kje mu droga.
ODGOVORI
6 2
Big dick
07. 12. 2025 13.42
-3
Kaj so tile od Hojca?
ODGOVORI
2 5
LeviTUMOR
07. 12. 2025 13.51
+6
Od levice, najverjetneje osebni DILER od meseca.
ODGOVORI
7 1
SDS_je_poden
07. 12. 2025 13.35
-6
Slovenski podmladek s podeželja.
ODGOVORI
4 10
Betuul
07. 12. 2025 13.27
-6
Zakaj letos ni v trgovinah miklavžev in parkeljcev tistih čokoladnih figuric! Pa tudi od testa narejenih pri kruhu ni bilo videti??!
ODGOVORI
4 10
marmilan
07. 12. 2025 13.29
+1
Potem si daj očala gor, da boš bolje videl.
ODGOVORI
6 5
Infiltrator
07. 12. 2025 13.26
+4
Se mau pri vrhu preverit!
ODGOVORI
6 2
Slovenec007
07. 12. 2025 13.24
+7
Tale božično-novoletni čas bo pa suša oz. visoke cene.
ODGOVORI
9 2
gebo 1
07. 12. 2025 13.21
+3
Male ulične dilerćke upajo mal prestrašit. Za velike ribe pa policija nima 🥚. Pa tudi če bi jih imela,ko je golob policiji popolnoma zvezal roke.
ODGOVORI
7 4
Podlesničar
07. 12. 2025 13.27
+2
27. nov. 2025 — V okviru preiskave so zasegli 12 kilogramov kokaina, 25 kilogramov amfetamina in več kot 20.000 tablet ekstazija. 🤡🤡🤡
ODGOVORI
3 1
Mirko papež
07. 12. 2025 13.17
-1
Pa kak js pa ne najdem dilerja horsa...vsi prodajajo belo tako da ni za nimamor...znači vsi dilerji horsiča prnjeste kej materiala da plesemo spidbol😁
ODGOVORI
1 2
IKOSS
07. 12. 2025 13.16
+1
Kako tisti, ki so prepričani, da je zakonska regulacija ognjenih strelnih sredstev ključna za zagotavljanje varnosti, pojasnjujejo dejstvo, da policija tovrstna sredstva vedno znova zapleni pri osebah, ki se ukvarjajo s kriminalom? Mar to pomeni, da se ti na zakonodajo preprosto požvižgajo? Mar to ne pomeni, da so ravno najbolj družbeno problematični, v veliki večini primerov oboroženi, tisti, ki se pravil želijo držati, torej pa definiciji družbeno neproblematični pa ne? In za konec, mar to ne pomeni, da so družbeno neproblematični v depriviligiranem položaju in si jih družbeno problematični zaradi tega lažje ustrahujejo, oziroma podredijo?
ODGOVORI
4 3
Podlesničar
07. 12. 2025 13.28
-4
Da ne boš tople vode odkril.🤦‍♂️
ODGOVORI
1 5
IKOSS
07. 12. 2025 14.00
Sploh ne gre za odkrivanje tole vode! Problem je v dejstvu, da nekateri očitnih stvari ne vidijo, oziroma želijo videti. Nemara lahko kak komentar pogled nekaterim nekoliko razširi.
ODGOVORI
0 0
antipolitik2
07. 12. 2025 13.15
+5
Zakaj je ta članek poln napak ?
ODGOVORI
5 0
Pat kabala
07. 12. 2025 13.42
No zakaj le
ODGOVORI
0 0
r h
07. 12. 2025 13.06
+3
👏👏👏👏👏👏👏👏👏
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385