Hišne preiskave: zasegli večje količine kokaina, heroina in konoplje

V minulem tednu so policisti PU Ljubljana ter policisti drugih enot po dlje časa trajajoči kriminalistični preiskavi na podlagi zbiranja obvestil in zaznanih sumov kaznivega dejanja preprodaje drog prijeli 24-letnega osumljenca, ki prebiva na območju Mengša. Na podlagi pridobljene odredbe sodišča je bilo pri osebni preiskavi pri osumljencu zaseženo okoli 40 gramov kokaina in okoli 20 gramov heroina.
V nadaljevanju pa po opravljeni hišni preiskavi še okoli 60 gramov heroina, okoli 150 gramov heroina, manjša količina tablet ecstasy in konoplje. Prav tako so bili zaseženi drugi pripomočki za preprodajo drog, precizne tehtnice ter skupno okoli 1.700 evrov gotovine, za katero sumijo, da izvira iz kaznivih dejanj. Zasegli so tudi pištolo in naboje, za katero osumljenec nima dovoljenja, zato vodijo postopek o prekršku po Zakonu o orožju. Prav tako so policisti v okviru preiskave zaznali kaznivo dejanje ponarejanja listin, katerega je osumljena oseba, ki je bila z njim v družbi. 24-letnemu osumljencu so odredili pridržanje in je bil po vseh zbranih obvestilih zaradi sumov več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami priveden pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Ljubljana.
- FOTO: PU Ljubljana
Ribniški policisti pa so po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi na območju Ribnice opravili hišno preiskavo pri 33-letnem osumljencu in 30-letni osumljenki, kjer so našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje. Najdenih in zaseženih je bilo okoli 80 sadik prepovedane droge, pripomočki za gojenje in denar, za katerega se sumi, da izvira iz kaznivega dejanja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper oba osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.
V petek so prometni policisti na ljubljanski obvoznici zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov ustavili 47-letnega voznika, ki prebiva na območju Žalca. Pri pregledu vozila so policisti zaznali več večjih zavitkov z rastlinskimi delci. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, mu je bilo odrejeno pridržanje, osebno vozilo pa so mu zasegli. Pridobili so odredbo za hišno preiskavo vozila ter prebivališča osumljenega. Pri tem so zasegli več kot 32 kilogramov posušene prepovedane droge konoplje. Osumljenec bo po vseh zbranih obvestilih zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami predvidoma danes priveden pred preiskovalnega sodnika, še sporočajo s PU Ljubljana.
