Črna kronika

Hišni preiskavi v Kočevju: zasegli puško, pištolo in naboje

Kočevje, 15. 09. 2025 08.49 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
Kočevski policisti so opravili hišni preiskavi in 28-letnima osumljencema zasegli puško, pištolo, različno strelivo, manjšo količino prepovedane droge konoplje ter druge predmeti, za katere se sumi, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

Zaseženo orožje
Zaseženo orožje FOTO: PU Ljubljana

Kočevski policisti so v petek opravili hišni preiskavi in 28-letnima osumljencema zasegli predmete, ki so bili predmet prekrškov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.  

Najdeni in zaseženi sta bili puška in pištola, različno strelivo, manjša količina prepovedane droge konoplje ter drugi predmeti, za katere se sumi, da izvirajo iz kaznivih dejanj. 

Policisti vodijo postopke o prekršku po Zakonu o orožju in o Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o izvoru vseh najdenih in zaseženih drugih predmetov, so še dodali. 

Kočevje policija orožje droga hišna preiskava
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hind Rajab v spomin
15. 09. 2025 09.20
zanimivo da ne piše pri kom...tako bi ljudje vedeli koga imajo med seboj in se v bodoče obnašali samozaščitniško...Menda ni poslovna skrivnost ime in priimek storilcev in tudi fotografija
ODGOVORI
0 0
pravica1
15. 09. 2025 09.17
+1
S tisto puško bi pa samega sebe poškodoval :D
ODGOVORI
1 0
bronco60
15. 09. 2025 09.10
+4
Kje so pa kalaši, tile dve pokalici nista za rafale.
ODGOVORI
4 0
bohinj je zakon
15. 09. 2025 09.08
Samo za domače potrebe.
ODGOVORI
0 0
Morgoth
15. 09. 2025 09.06
+4
Sprašujem za prijatelja, če so to preverjali cigarome?🤡
ODGOVORI
4 0
tavbix
15. 09. 2025 09.03
+7
V kakšno vas brez gradbenih dovoljenj naj še grejo malo pregledat.
ODGOVORI
7 0
