Hišni preiskavi v Kočevju: zasegli puško, pištolo in naboje

Kočevski policisti so v petek opravili hišni preiskavi in 28-letnima osumljencema zasegli predmete, ki so bili predmet prekrškov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Najdeni in zaseženi sta bili puška in pištola, različno strelivo, manjša količina prepovedane droge konoplje ter drugi predmeti, za katere se sumi, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

Policisti vodijo postopke o prekršku po Zakonu o orožju in o Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o izvoru vseh najdenih in zaseženih drugih predmetov, so še dodali.