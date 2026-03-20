Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Hiter odziv policije in GRS rešil življenje poškodovanemu

Trnovo ob Soči, 20. 03. 2026 15.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Trnovo ob Soči

Na območju naselja Trnovo ob Soči je bil pogrešan starejši moški. Po dveh urah iskanja so ga policisti skupaj z reševalci GRS našli poškodovanega in podhlajenega na težko dostopnem terenu ter mu nudili prvo pomoč in s tem rešili življenje.

S PU Nova Gorica so sporočili, da so bili ponoči obveščeni o pogrešani osebi na območju naselja Trnovo ob Soči v občini Kobarid. Vozilo pogrešanega so našli na stranski makadamski poti v bližini pašnika v širši okolici omenjenega naselja.

Takoj po prejemu obvestila so policisti Policijske postaje Tolmin skupaj z vodniki službenih psov iz Enote vodnikov službenih psov Miren Sektorja uniformirane policije PU Nova Gorica začeli aktivnosti za izsleditev pogrešanega na zahtevnem in hribovitem terenu. Kasneje so se iskalni akciji pridružili tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tolmin.

Gorski reševalci
FOTO: Bobo

Dve uri kasneje je eden izmed policistov iz Enote vodnikov službenih psov Miren pogrešanega starejšega moškega našel poškodovanega in podhlajenega na težko dostopnem terenu.

Po dosedanjih ugotovitvah se je moški ob padcu poškodoval in nato zdrsnil po brežini. Reševalci GRS Tolmin so ga skupaj s policisti PU Nova Gorica oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila, kjer so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin. Odpeljali so ga na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Šempeter pri Gorici.

Trnovo ob Soči pogrešana oseba gorski reševalci reševanje

Vandalizem na pokopališču: poškodovanih več nagrobnikov

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573