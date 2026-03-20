Hiter odziv policije in GRS rešil življenje poškodovanemu

S PU Nova Gorica so sporočili, da so bili ponoči obveščeni o pogrešani osebi na območju naselja Trnovo ob Soči v občini Kobarid. Vozilo pogrešanega so našli na stranski makadamski poti v bližini pašnika v širši okolici omenjenega naselja.
Takoj po prejemu obvestila so policisti Policijske postaje Tolmin skupaj z vodniki službenih psov iz Enote vodnikov službenih psov Miren Sektorja uniformirane policije PU Nova Gorica začeli aktivnosti za izsleditev pogrešanega na zahtevnem in hribovitem terenu. Kasneje so se iskalni akciji pridružili tudi gorski reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Tolmin.
Dve uri kasneje je eden izmed policistov iz Enote vodnikov službenih psov Miren pogrešanega starejšega moškega našel poškodovanega in podhlajenega na težko dostopnem terenu.
Po dosedanjih ugotovitvah se je moški ob padcu poškodoval in nato zdrsnil po brežini. Reševalci GRS Tolmin so ga skupaj s policisti PU Nova Gorica oskrbeli in prenesli do reševalnega vozila, kjer so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin. Odpeljali so ga na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Šempeter pri Gorici.
