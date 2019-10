Hromadžićevi bodo za smrt sestre dvojčice sodili znova

Na mariborskem okrožnem tožilstvu pojasnjujejo, da je višje sodišče v celoti razveljavilo sodbo okrožnega sodišča. "Sodišče je ob reševanju vloženih pritožb ugotovilo, da izpodbijana sodba ne vsebuje razlogov o vseh odločilnih dejstvih, ti, ki jih ima, pa so pomanjkljivi in nejasni, kar predstavlja kršitev 11. točke prvega odstavka 371. člena Zakona o kazenskem postopku. Vprašanje, ki po mnenju višjega sodišča ni bilo v zadostni meri razčiščeno oz. v sami sodbi obrazloženo, se nanaša na (ne)prištevnost obdolženke ob storitvi kaznivega dejanja," je povedala namestnica vodje tožilstva Januša Kušar Rotman.

"Višje sodišče v Mariboru je s sklepom z dne 16. oktobra 2019 ob reševanju pritožb zagovornika obdolžene in okrožne državne tožilke sodbo sodišča prve stopnje po uradni dolžnosti razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje pred spremenjen senat,"so danes povedali na višjem sodišču.

Obramba vztrajala pri milejši obliki kaznivega dejanja

Na prvostopenjsko sodbo sta se pritožila tako obramba kot tožilstvo. Medtem ko je okrožno sodišče ob izreku sodbe junija letos presodilo, da napad z nožem na sestro in mater ustreza definiciji uboja in poskusa uboja, je tožilstvo v pritožbi zaradi "neomajnosti, vztrajnosti in grozovitosti" dejanja vztrajalo pri definiciji umora in poskusa umora.

Obramba je vztrajala pri milejši obliki kaznivega dejanja. Napad na sestro, ki je poškodbam podlegla, po besedah zagovornika obtožene Francija Šošteriča ustreza definiciji uboja na mah, ker jo je sestra močno razdražila. Za napad na mater, ki je poskušala zaščititi sestro, pa bi po njegovem prepričanju bilo treba zavrniti obtožbo, saj naj bi bila obtožena takrat nezmožna obvladovanja svojih dejanj.

Okrožno sodišče je Hromadžićevi izreklo 14 let zapora za uboj in sedem let za poskus uboja, nato pa kazen združilo v 20 let zapora. Ocenilo je, da je obtožena dejanje storila v stanju zožene zavesti in da je bila njena prištevnost bistveno zmanjšana.

Tragični dogodek se je zgodil marca

Tragični dogodek se je zgodil marca lani, ko je danes 39-letna Mediha Hromadžić v stanovanju v bloku na mariborskem Pobrežju, kjer so vse tri stanovale, najprej večkrat zabodla z nožem sestro, nato pa še mater, ki jo je poskušala ustaviti. Ranjena sestra je uspela priti do hodnika in poklicati pomoč, obtožena pa naj bi jo tam še večkrat zabodla, tako da je na kraju dogodka umrla.

Obtožena je v zagovoru povedala, da si je zjutraj pripravljala zajtrk v kuhinji, nato pa je v prostor prišla sestra in jo žalila, zasmehovala in zaničevala. Grozila naj bi ji tudi z majhnim nožem, ko ga je odložila na mizo, pa ga je sama zgrabila, da bi ga skrila, a je sestra to opazila. Potem naj bi se prerivali okoli noža, pri čemer se je spomnila, da jo je zabodla, a ne ve kolikokrat. Ko je v kuhinjo prišla mati, je sestra po njenih besedah povsem spremenila svoje obnašanje, ostalega pa naj se ne bi več spominjala. Tudi sicer naj bi imele ženske napet odnos, že prej naj bi se veliko prepirale, med drugim zaradi denarja in stanovanja.