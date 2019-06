Hromadžićevi za uboj in poskus uboja 20 let zapora

Kljub mnenju izvedenca psihiatrične stroke Mladena Vrabiča o osebnostnih motnjah obdolžene in zmanjšane zmožnosti obvladovanja med dejanjem je menila, da je Hromadžićeva razumela pomen svojih ravnanj. Senatu je zato predlagala, da jo obsodi na 27 let zapora za umor sestre in 14 let za poskus umora matere ter ji kazen združi v 30 let zaporne kazni.

Senat je zato omenjeno stanje upošteval kot olajševalno okoliščino, ob tem pa še pretekle dramatične izkušnje nasilja v družini in dejstvo, da je obtožena dejanje obžalovala in se materi, ki jih je med sojenjem stala ob strani, tudi opravičila.

Vztrajnost in odločnost pri dejanju sta senat vseeno prepričala, da ji je izrekel 14 let zapora za uboj in sedem za poskus uboja, nato pa so kazen združili v 20 let. Obsojeno so oprostili plačila stroškov postopka ter ji zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšali pripor do pravnomočnosti sodbe.

Vendar se to zagotovo ne bo zgodilo hitro, saj je njen zagovornik Franci Šošterič, ki po izreku sodbe ni dajal izjav, že napovedal pritožbo.

Enako bo zagotovo ravnala tudi tožilka Majcen, ki je bila s prekvalifikacijo kaznivega dejanja nezadovoljna. Kot je dejala, gre za velik razkorak tako glede pravne kvalifikacije kot tudi predlagane kazni.

"Res, da se sodna praksa v tej smeri spreminja, a po moji pravni presoji gre za brutalna zločina, ki zahtevata višje kazni,"je dejala tožilka, ki bo počakala na pisni izrek sodbe, nato pa bo verjetno sledila pritožba.