Črna kronika

Skupina Slovencev in Hrvatov lažno prikazovala dobavo blaga in utajevala davke

Ljubljana, 03. 09. 2025 10.11 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , N.L.
Kriminalisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so razkrinkali skupino slovenskih in hrvaških državljanov, ki naj bi prek več slovenskih in hrvaških podjetij z lažnim prikazovanjem dobav blaga in prirejanjem poslovnih listin utajevali davke. Pri tem naj bi državni proračun oškodovali za več kot 380.000 evrov.

Veliko blaga je bilo prodanega za gotovino, torej brez računov, končnim kupcem na Hrvaškem.
FOTO: Shutterstock

V okviru preiskave so kriminalisti opravili več hišnih preiskav poslovnih in stanovanjskih prostorov. Ob tem so 53-letnemu domačinu začasno odvzeli prostost, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Po pregledu zasežene dokumentacije in elektronskih podatkov so na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zoper dva slovenska in tri hrvaške državljane ter eno podjetje z območja Posavja. Osumljeni so, da so med letoma 2019 in 2022 storili več kaznivih dejanj davčne zatajitve in ponareditve poslovnih listin.

Državni proračun oškodovali za več kot 380.000 evrov

Preiskava je pokazala, da naj bi glavni osumljeni iz ozadja upravljal več slovenskih in hrvaških podjetij, ki so danes večinoma že izbrisana. V sodelovanju z drugimi osumljenimi naj bi utajeval davke in tako pridobival nezakonit zaslužek. S prikazovanjem lažnih dobav blaga povezanim podjetjem na Hrvaškem naj bi neupravičeno uveljavljali odbitek davka na dodano vrednost. Po ugotovitvah kriminalistov naj bi bilo veliko blaga prodanega za gotovino, torej brez računov, končnim kupcem na Hrvaškem.

Na ta način naj bi državni proračun oškodovali za več kot 380.000 evrov, pridobili pa naj bi si protipravno premoženjsko korist v enakem znesku. Poleg tega naj bi v poslovne knjige in poročila vpisovali lažne podatke, ki so jih predložili davčnim organom, kar pomeni tudi kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin.

Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je sicer po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, za ponareditev ali uničenje poslovnih listin pa do dve leti zapora.

