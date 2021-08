Hrvaška: na avtocesto proti morju s 4,65 promila v krvi

Policisti karlovške policijske postaje so na počivališču Dobro, na avtocesti med Zagrebom in Splitom, v soboto ustavili mrtvo pijanega voznika. 43-letnik za volanom avtomobila z bjelovarskimi registrskimi tablicami je imel v krvi neverjetnih 4,65 promila alkohola, poroča dnevnik.hr.

Moški tudi ni imel vozniškega dovoljenja, saj je zanj veljala prepoved vožnje motornih vozil. V nedeljo so ga privedli pred sodišče, ki mu je naložilo 50-dnevno zaporno kazen, 3000 kun (400 evrov) globe ter mu za 18 mesecev prepovedalo vožnjo.

Alkohol in volan ne sodita skupaj

Alkohol vpliva na naše dojemanje okolice, zmanjša razsodnost in "onesposobi" reflekse. Na sposobnost za vožnjo lahko vplivajo že manjše količine alkohola, tudi manj od 0,50 grama alkohola/kg krvi, kolikor je zgornja dovoljena meja za neprofesionalne voznike.

Pod vplivom alkohola se zoži vidno polje, zmanjša odpornost na bleščanje, oslabi sposobnost prepoznavanja različnih odtenkov svetlobe in zmanjša zmožnost prepoznavanja barv, vse to pa vpliva na zaznavanje gibanja, globine ter dojemanje oddaljenosti/bližine. Upočasni se hitrost odzivanja in spremeni doživljanje časa, posledica uživanja alkohola je tudi samoprecenjevanje ter občutek poguma in vsemogočnosti.