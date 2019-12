Po dolgih letih je 45-letnico iz suženjstva rešila policija

Zagrebški policisti so končali kriminalistično preiskavo 54- in 57-letne ženske zaradi suma storitve kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in ugrabitve 45-letne ženske. Osumljeni sta, da sta 45-letnico od avgusta 2015 do decembra 2019 s prevaro in zlorabo njenega finančnega položaja, s predhodnim medsebojnim dogovorom, zaposlili v podjetju na območju Zaprešića, z namenom finančnega izkoriščanja in izkoriščanja kot poceni delovno silo.

Po tem, ko je 45-letnica dobila plačo, je 54-letnica z njo odšla v poslovalnico banke v Zagrebu in Zaprešiču ter zahtevala, da skoraj izprazni račun in ji izroči denar, njej pa je pustila tako malo denarja, da ta ni zadoščal za pokritje osnovnih življenjskih potreb. Poleg tega je 45-letnica po delovnem dnevu morala opravljati hišna opravila na domu osumljenk, na območju Črnomerca, kar pa ni bilo navedeno v opisu dela, ko so podpisali pogodbo. Prav tako sta zahtevali, da hišna opravila opravlja poleg rednega dela, zvečer, ob koncih tedna in praznikih. 45-letnica tako ni imela prostih dni in letnega dopusta.