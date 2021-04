Hrvaška policija aretirala starše deklice, ki se v bolnišnici bori za življenje

Hrvaška policija je zaradi suma nasilja v družini aretirala mamo in očeta štirih otrok. Njuno hudo poškodovano dvoletno hčerko so že odpeljali v zagrebško bolnišnico, kjer se bori za življenje. Zaradi kritičnega stanja deklico ohranjajo na respiratorju in v komi. Ostale otroke so medtem že premestili v začasne rejniške družine.

Hrvaška policija je aretirala 24-letno mamo in 27-letnega očeta deklice, ki se v bolnišnici bori za življenje. Tja so jo zaradi hudih poškodb prepeljali v sredo popoldne. Deklica ima hude poškodbe glave, ki kažejo na pretepanje, in je še vedno v kritičnem stanju. Direktor bolnišnice Goran Rojićglede njenega stanja ni optimističen, a pravi, da se zdravniki trudijo, da bi otroka ohranili pri življenju. Trenutno deklico v bolnišnici ohranjajo na respiratorju in v komi. Starša sicer štirih otrok sumijo kaznivega dejanja zlorabe otrokovih pravic, zato so ju zaradi kriminalističnih preiskav pridržali, poročajo hrvaški mediji. Kaznivo dejanje se lahko kaznuje z enim do osmimi leti zaporne kazni, če pa se stanje deklice spremeni, bo prekršek prekvalificiran. Javilo se je tudi hrvaško ministrstvo za socialne zadeve in obsodilo vsako obliko nasilja v družini, "še posebej pa tisto, ki je usmerjeno na najbolj ranljivo skupino, kot so otroci". Center za socialno delo je že včeraj zadolžilo, naj nujno oceni varnost družine, ki je po ugotovljenem tveganju ostale otroke namestil v rejniške družine.