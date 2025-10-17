Svetli način
Hrvaški cariniki na meji s Slovenijo zasegli pošiljko 14 milijonov cigaret

Zagreb, 17. 10. 2025 13.19 | Posodobljeno pred 44 minutami

STA , M.V.
Hrvaški cariniki so na mejnem prehodu Obrežje oz. Bregana zasegli pošiljko skoraj 14 milijonov cigaret v škatlicah, so sporočili iz hrvaške carinske uprave. Po njihovih navedbah gre za enega največjih zasegov tihotapljenih cigaret na Hrvaškem.

Zasežene cigarete (fotografija je simbolična)
Zasežene cigarete (fotografija je simbolična) FOTO: Carinska uprava

Pripadniki mobilne enote hrvaške carinske uprave so na mejnem prehodu s Slovenijo med četrtkovim poostrenim nadzorom trošarinskih izdelkov ustavili tovorno vozilo z ladijskim zabojnikom.

Ob pregledu vsebine zabojnika s pomočjo službenega psa za odkrivanje tobaka, tobačnih izdelkov in prepovedanih drog so ugotovili, da je v njem 13.910.000 kosov cigaret, zapakiranih v škatlice brez ustreznih žigov hrvaškega finančnega ministrstva.

KOMENTARJI (17)

kr nekdo
17. 10. 2025 14.09
70.000 štek cigaret, da bo bolj jasno. okol 14 ton. te številke so nam bolj jasne
hitri33
17. 10. 2025 14.07
+1
Nikoli nisem kadil.
hitri33
17. 10. 2025 14.07
+1
Sem v 80. letu.
Mirko papež
17. 10. 2025 13.57
-2
Super mimo je šlo pa dve toni belga
Kimberley Echo
17. 10. 2025 14.07
Pa od kod to mišljenje, da če nekoga dobijo na meji, da pol je pa šlo mimo ne vem kaj? A pol, če drugega dobijo, je pa še eden nekje šel mimo? To preprosto ni res. Pa zakaj bi nekdo riskiral 14 M čikov namesto enega milijona?Tu ni nobene logike.
Malek
17. 10. 2025 13.52
-1
Naši cariniki super delajo
Magic-G-spot
17. 10. 2025 13.51
+1
To bodo prepakirali ali pa samo dal pecat gor in bo naslednji teden ze v prometu :)
Amor Fati
17. 10. 2025 13.51
Raj za kadilce, in nočna mora za vse tiste, ki so ravnokar nehali kadit.
Z O V
17. 10. 2025 13.54
+1
...korupcija cveti...
gebo 1
17. 10. 2025 13.43
+3
Takšne šverc čike dobiš v sloveniji na vsakem koraku. V naši firmi vsak drugi kadi ta smrad.
pope p
17. 10. 2025 13.45
+1
neh na firmi kadijo domač tobak, ki si ga sami filajo v tubice.. takšni cigareti (vsaj moji) so original
asdfghjklč
17. 10. 2025 13.39
-2
Bravo! Zato je največja napaka EUja samo ta, da so nam ukinili carine po državah. Namesto, da so jih ukinili, bi jih morali še bolj okrepiti in povečati število zaposlenih. Kot sami hrvati nam niso problem ... problem so pa v tem, da spuščajo na jugu vso sranje v državo, katera potem vso to sranje pretihotapi v slovenijo in drugam po euju.
pope p
17. 10. 2025 13.44
+4
1. ni to sranje to je kvaliteten produkt. 2. če država nebi bila tako požrešna ljudje nebi kupovali na črnem trgu.
pope p
17. 10. 2025 13.39
+4
upam, da niso od mojega prodajalca zasegli :( 2.8 eur marlboro gold :P
HeavyDxxx
17. 10. 2025 13.35
+0
Janković bo protestiral.
devlon
17. 10. 2025 13.32
+0
ničvredno. sem nehal kadit
