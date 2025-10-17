Hrvaški cariniki na meji s Slovenijo zasegli pošiljko 14 milijonov cigaret

Pripadniki mobilne enote hrvaške carinske uprave so na mejnem prehodu s Slovenijo med četrtkovim poostrenim nadzorom trošarinskih izdelkov ustavili tovorno vozilo z ladijskim zabojnikom.
Ob pregledu vsebine zabojnika s pomočjo službenega psa za odkrivanje tobaka, tobačnih izdelkov in prepovedanih drog so ugotovili, da je v njem 13.910.000 kosov cigaret, zapakiranih v škatlice brez ustreznih žigov hrvaškega finančnega ministrstva.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.