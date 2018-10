Hrvaški deskar se je rešil sam, Slovenca še iščejo

Dva deskarja, ki sta se v ponedeljek kljub rdečemu opozorilu in slabim vremenskim razmeram odločila za deskanje nedaleč od svetilnika pri Savudriji , sta izginila med valovi. Eden je bil na wind surfu, drugi pa na kite surfu, nazadnje pa so ju videli pred pristaniščem v Umagu. Veter jima je uničil jadra in padla sta v morje, kar so opazili ljudje na obali.

Hrvaška policija je prijavo o pogrešanih deskarjih dobila okoli 17. ure, stekla je iskalna akcija v koordinaciji luške kapitanije Pulj in luške izpostave Umag, a iskali so ju lahko le ob obali, saj iskanje s plovili na morju zaradi visokih valov in vetra ni bilo možno, poroča Index.hr. Valovi so bili namreč visoki kar sedem metrov. Reševalci so se razporedili ob obali na mestih, kamor so glede na morske tokove predvidevali, da bi pogrešanega deskarja lahko prineslo.