Hrvaški kmet moškega več let zadrževal kot sužnja

Na Hrvaškem so vložili obtožnico proti 68-letniku iz okolice Koprivnice, ki je moškega, danes starega 50 let, zadrževal kot sužnja. Kot so sporočili, je izkoristil težke razmere, v katerih je žrtev živela, nato pa ji leta nalagal najtežja dela, za katera ji ni plačal, ji omejeval stike z ljudmi in z njo ravnal kot s svojo lastnino.

Tožilstvo v hrvaški Koprivnici je vložilo obtožnico proti 68-letniku, ki je izkoristil težke življenjske razmere danes 50-letnega moškega in ga najmanj osem let izkoriščal kot sužnja. K sebi ga je zvabil v začetku leta 2012, zadrževal pa ga je vse do avgusta lani. V teh letih je moškega silil opravljati najtežja dela, za katera ga ni plačal, prav tako ga ni zdravstveno zavaroval ali mu zagotovil ustreznih higienskih razmer. Žrtev je redno pretepal, ji omejeval gibanje in prepovedal stike z ljudmi. Kot poroča Dnevnik.hr, je imel popoln nadzor nad njenim življenjem, z njo pa je ravnal kot s svojo lastnino. Če bo spoznan za krivega, 68-letniku grozi od enega do desetih let zapora. icon-expand