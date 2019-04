Po hudi prometni nesreči hrvaški nadškof še vedno na intenzivnem oddelku

Nadškof ostaja na intenzivnem oddelku splitske bolnišnice, kjer je priključen na dihalne naprave. Takoj po prihodu v bolnišnico so ga operirali, včeraj pa je prestal še drugi kirurški poseg, s pomočjo katerega so ustavili krvavitve notranjih organov.

Očividci, ki so se v času nesreče znašli v štiri kilometre in dvesto metrov dolgem predoru, poročajo o grozljivem prizoru. Avtomobila sta bila v celoti zmečkana, okoli njiju se je vil dim, na cesti v bližini avtomobila 24-letnika je bila mlaka krvi.

Na mesto nesreče so takoj prihiteli gasilci in policija, pregled kraja nesreče je trajal do poznih nočnih ur, predor pa je bil za promet zaprt do druge ure zjutraj.

Medtem so hrvaški mediji objavili ime umrlega voznika. Gre za 24-letnega Tihomirja Lončarja iz Imotskega. "Bil je vesel in brezskrben, nadvse mu je bilo všeč, ko je bil za volanom avtomobila," so povedali njegovi prijatelji, ki so še vedno v šoku, da ga ni več. Po neuradnih informacijah je nesrečni mladenič vozil prijateljev avtomobil. "Spominjali se ga bomo kot človeka, ki je ljubil življenja in ga živel s polnimi pljuči, ter kot fanta, čigar ljubezen in strast so bili avtomobili," so še povedali njegovi znanci.

Preiskavo nesreče je prevzelo splitsko tožilstvo, posnetke nesreče pa so predali policiji v Makarski.

Iz splitsko-makarske nadškofije so medtem uradno potrdili, da je v nesreči udeležen nadškof Jozić, družini umrlega mladeniča pa so izrazili sožalje.