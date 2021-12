Hrvaški voznik na cesto z nekaj manj kot tremi promili alkohola

Ob tem so policisti ugotovili, da moški nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avtomobil zasegli. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, danes pa ga bodo privedli pred pristojno sodišče.

Šentjernejski policisti so okoli 22. ure v Dobruški vasi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Peugeot s hrvaškimi registrskimi oznakami. 35-letnemu vozniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,37 miligrama alkohola.

Z dvema promiloma alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Policisti PP Novo mesto so nekaj po 20. uri na Otoški cesti ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Renault. Med postopkom so ugotovili, da 39-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V litru izdihanega zraka je imel en miligram alkohola. Policisti so mu avtomobil zasegli, o kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Tudi voznik v Vavti vasi pod vplivom alkohola

Pijanega voznika so ustavili tudi policisti PP Dolenjske Toplice, in sicer danes ponoči v Vavti vasi. 46-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,57 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi kršitve mu bodo izdali plačilni nalog.