Hrvat in Slovenec divjala po primorski avtocesti

Ob 18.41 so prometni policisti na avtocesti pri Senožečah ujeli 59-letnega državljana Hrvaške, ki je vozil 207 kilometrov na uro. Policisti so mu izrekli globo, ki jo je voznik nemudoma poravnal. Ob 22.55 pa so na istem mestu policisti ujeli še 23-letnega Slovenca, ki je vozil 199 kilometrov na uro. Policisti so mu izdali plačilni nalog.

Koprski policisti so v četrtek obravnavali tudi 13 prometnih nesreč z materialno škodo in tri z lažjimi poškodbami.