Hrvat lažno prijavil tatvino luksuznega avtomobila

Hrvaški državljan je policiji prijavil, da naj bi mu neznani storilec na enem od parkirišč na območju občine Piran ukradel osebni avtomobil znamke Mercedes Benz, vreden okoli 100.000 evrov, ki ga je za več dni najel v Nemčiji, so sporočili iz koprske policijske uprave. V preiskavi, ki je sledila, so koprski kriminalisti ugotovili, da so navedbe prijavitelja lažne in da je naznanil kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, čeprav je vedel, da ni bilo storjeno.