Hrvat prečkal mejo, v kombiju pa skrival 32 Kitajcev

Policisti na Dolenjskem so dopoldan pri kontroli na bencinskem postajališču Obrežje naleteli na kombi hrvaških registrskih tablic. Vozil ga je 35-letni Hrvat. Ob pregledu kombiniranega vozila pa so novomeški policisti odkrili, da je imel v vozilu še 32 državljanov Kitajske. Izkazalo se je, da so mejo prestopili nelegalno ter da ne izpolnjujejo pogojev za bivanje na območju Republike Slovenije.

Kombinirano vozilo so zasegli, primer pa predali novomeškim kriminalistom. 35-letnika so že privedli pred preiskovalnega sodnika v Krškem. Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

V zadnjih 24 urah so sicer na območju PU Novo mesto obravnavali 322 nezakonitih prestopov meje. Večina prestopov se je zgodila v Posavju, nekaj v Metliki.