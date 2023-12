Hrvati iz narasle Kolpe rešili migranta, ki sta želela v Slovenijo

Policisti so danes zjutraj v kraju Prilišće ob nabrežju reke Kolpe ujeli dva migranta, ki sta skušala preko reke Kolpe nezakonito vstopiti v Slovenijo. Še dva migranta sta bila medtem že v močno narasli reki in sta bila v nevarnosti, da se utopita.

Policija je enega od moških uspela izvleči na kopno, drugemu, ki ga je voda odnesla dlje, pa so vrgli vrv, da se je lažje držal za drevo v reki, je pojasnila policija v Karlovcu.

Na kraj so prispeli tudi gasilci, ki so moškega s čolnom pripeljali na obalo, reševalci pa so mu nudili prvo pomoč. Zaradi podhladitve so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Hrvaška policija še preverja, ali je četverica na Hrvaško vstopila in tam bivala nezakonito.