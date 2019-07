Hrvati na meji prijeli slovenski par z več kilogrami mamil

Hrvaška policija je 41-letnega S. N. in 40-letno P. N. iz Kamnika ustavila v soboto okoli 5. ure zjutraj ob njunem vstopu na Hrvaško. Po odkritju droge v njunem avtomobilu so ju priprli in odpeljali v zapor na Reki.

Zaplenili so jima 8,2 kilograma različnih vrst mamil. Več kot polovico so predstavljali amfetamini, odkrili pa so tudi kokain, heroin, marihuano in hašiš, pa tudi tabletke ecstasy. Z drogo bi po ocenah lahko na črnem trgu zaslužila najmanj 1,1 milijona kun (skoraj 150.000 evrov), navaja Novi list, ki dodaja, da gre za enega največjih zasegov narkotikov na tem območju v zadnjem času.