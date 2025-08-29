Hrvatica o zastrupitvi z marmelado: 'Ob dveh zjutraj je moža odpeljal rešilec'

Starejša zakonca sta se minulo soboto udeležila srečanja upokojencev v obmejnem kraju Rupa. Tam je imel svojo stojnico 77-letni Slovenec, od katerega sta kupila marmelado, poroča net.hr.
"V nedeljo zvečer sva najprej poskusila slivovo marmelado in vse je bilo v redu. Dan kasneje sva poskusila še borovničevo. Moj mož jo je prvi jedel, jaz sem jo le poskusila, po nekaj urah pa so se pri njem (možu, op. a.) pojavile težave, zaradi katerih sem poklicala rešilec, ki ga je ob dveh zjutraj odpeljal v bolnišnico," je za Novi list povedala Hrvatica.
Preden se je odpravila v bolnišnico k možu, je doma pojedla še dva kosa kruha z borovničevo marmelado, ne da bi vedela, da je ravno ta vzrok za moževe zdravstvene težave.
Ob prihodu v bolnišnico se je začela slabo počutiti, zato so jo zadržali na zdravljenju. "Po preiskavah in zdravljenju so nama povedali, da gre za zastrupitev. Nato so naju poslali domov. Vprašala sem jih, ali bova imela kakšne posledice, dejali so nama, da bova morda utrujena, sicer pa da bi moralo biti vse v redu," je dodala.
Iz reške bolnišnice so potrdili, da so sprejeli dve osebi iz istega gospodinjstva zaradi zastrupitve, v njihovi oskrbi pa sta ostali do srede.
Opatijska policija je po prejemu prijave izsledila 77-letnega Slovenca, ki je prodajal marmelado, in ga pridržala. Ugotovili so, da je svoje izdelke oglaševal kot proizvod z družinske kmetije, ki pa v resnici ne obstaja.
Analiza marmelade je pokazala, da je ta vsebovala strupeno rastlino. Katero, ni znano. Hrvaški zavod za javno zdravje je ob tem opozoril, da so strupene rastline povsod okoli nas, zato pozivajo k previdnosti. "Ljudje iz nekaterih rastlin delajo marmelade in sokove, dovolj je le kanček malomarnosti. Pogosto se zgodi, da neizkušeni nabiralci, ki nabirajo zelišča v naravi, zdravilne oz. užitne vrste zamenjajo s strupenimi, in to se najpogosteje dogaja pri jagodičevju," so zapisali.
Hrvatica, ki se je zastrupila, pravi, da ji je žal Slovenca in da ga ne bo tožila, saj da se je zdaj znašel v težkem položaju. "Zagotovo naju ni nameraval zastrupiti, ampak si je želel s prodajo marmelade le povečati svoj pokojninski proračun," je dodala.
