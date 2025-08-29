Hrvatica o zastrupitvi z marmelado: 'Ob dveh zjutraj je moža odpeljal rešilec'

Za hrvaške medije je spregovorila starejša Hrvatica, ki se je skupaj z možem zastrupila z borovničevo marmelado 77-letnega Slovenca. Kot je pojasnila, so se pri možu prve zdravstvene težave pojavile le nekaj ur po zaužitju, zato ga je sredi noči rešilec odpeljal v bolnišnico. Kasneje je zdravniško pomoč poiskala tudi ona. "Žal mi je Slovenca, zagotovo naju ni hotel zastrupiti," je povedala in dodala, da ga ne bo tožila.

Starejša zakonca sta se minulo soboto udeležila srečanja upokojencev v obmejnem kraju Rupa. Tam je imel svojo stojnico 77-letni Slovenec, od katerega sta kupila marmelado, poroča net.hr. "V nedeljo zvečer sva najprej poskusila slivovo marmelado in vse je bilo v redu. Dan kasneje sva poskusila še borovničevo. Moj mož jo je prvi jedel, jaz sem jo le poskusila, po nekaj urah pa so se pri njem (možu, op. a.) pojavile težave, zaradi katerih sem poklicala rešilec, ki ga je ob dveh zjutraj odpeljal v bolnišnico," je za Novi list povedala Hrvatica. Preden se je odpravila v bolnišnico k možu, je doma pojedla še dva kosa kruha z borovničevo marmelado, ne da bi vedela, da je ravno ta vzrok za moževe zdravstvene težave.

Ob prihodu v bolnišnico se je začela slabo počutiti, zato so jo zadržali na zdravljenju. "Po preiskavah in zdravljenju so nama povedali, da gre za zastrupitev. Nato so naju poslali domov. Vprašala sem jih, ali bova imela kakšne posledice, dejali so nama, da bova morda utrujena, sicer pa da bi moralo biti vse v redu," je dodala. Iz reške bolnišnice so potrdili, da so sprejeli dve osebi iz istega gospodinjstva zaradi zastrupitve, v njihovi oskrbi pa sta ostali do srede.

Borovničeva marmelada (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock