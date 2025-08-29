Svetli način
Črna kronika

Hrvatica o zastrupitvi z marmelado: 'Ob dveh zjutraj je moža odpeljal rešilec'

Rupa / Reka, 29. 08. 2025 09.40 | Posodobljeno pred 35 minutami

M.S.
Za hrvaške medije je spregovorila starejša Hrvatica, ki se je skupaj z možem zastrupila z borovničevo marmelado 77-letnega Slovenca. Kot je pojasnila, so se pri možu prve zdravstvene težave pojavile le nekaj ur po zaužitju, zato ga je sredi noči rešilec odpeljal v bolnišnico. Kasneje je zdravniško pomoč poiskala tudi ona. "Žal mi je Slovenca, zagotovo naju ni hotel zastrupiti," je povedala in dodala, da ga ne bo tožila.

Starejša zakonca sta se minulo soboto udeležila srečanja upokojencev v obmejnem kraju Rupa. Tam je imel svojo stojnico 77-letni Slovenec, od katerega sta kupila marmelado, poroča net.hr. 

"V nedeljo zvečer sva najprej poskusila slivovo marmelado in vse je bilo v redu. Dan kasneje sva poskusila še borovničevo. Moj mož jo je prvi jedel, jaz sem jo le poskusila, po nekaj urah pa so se pri njem (možu, op. a.) pojavile težave, zaradi katerih sem poklicala rešilec, ki ga je ob dveh zjutraj odpeljal v bolnišnico," je za Novi list povedala Hrvatica. 

Preden se je odpravila v bolnišnico k možu, je doma pojedla še dva kosa kruha z borovničevo marmelado, ne da bi vedela, da je ravno ta vzrok za moževe zdravstvene težave. 

Preberi še Slovenec z 'domačo' marmelado zastrupil dva Hrvata

Ob prihodu v bolnišnico se je začela slabo počutiti, zato so jo zadržali na zdravljenju. "Po preiskavah in zdravljenju so nama povedali, da gre za zastrupitev. Nato so naju poslali domov. Vprašala sem jih, ali bova imela kakšne posledice, dejali so nama, da bova morda utrujena, sicer pa da bi moralo biti vse v redu," je dodala. 

Iz reške bolnišnice so potrdili, da so sprejeli dve osebi iz istega gospodinjstva zaradi zastrupitve, v njihovi oskrbi pa sta ostali do srede.

Borovničeva marmelada (slika je simbolična).
Borovničeva marmelada (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Opatijska policija je po prejemu prijave izsledila 77-letnega Slovenca, ki je prodajal marmelado, in ga pridržala. Ugotovili so, da je svoje izdelke oglaševal kot proizvod z družinske kmetije, ki pa v resnici ne obstaja. 

Analiza marmelade je pokazala, da je ta vsebovala strupeno rastlino. Katero, ni znano. Hrvaški zavod za javno zdravje je ob tem opozoril, da so strupene rastline povsod okoli nas, zato pozivajo k previdnosti. "Ljudje iz nekaterih rastlin delajo marmelade in sokove, dovolj je le kanček malomarnosti. Pogosto se zgodi, da neizkušeni nabiralci, ki nabirajo zelišča v naravi, zdravilne oz. užitne vrste zamenjajo s strupenimi, in to se najpogosteje dogaja pri jagodičevju," so zapisali. 

Hrvatica, ki se je zastrupila, pravi, da ji je žal Slovenca in da ga ne bo tožila, saj da se je zdaj znašel v težkem položaju. "Zagotovo naju ni nameraval zastrupiti, ampak si je želel s prodajo marmelade le povečati svoj pokojninski proračun," je dodala. 

NeXadileC
29. 08. 2025 10.11
+1
"Ugotovili so, da je svoje izdelke oglaševal kot proizvod z družinske kmetije, ki pa v resnici ne obstaja." - Torej gre za prevaro. Kar se tiče izjave ženske, še en primer tolerance in normalizacije družbeno nesprejemljivega in nezakonitega.
ODGOVORI
1 0
Polde1
29. 08. 2025 09.58
+1
Bolj nebuloznih prispevkov se pa že ne več narediti. Pa kaj je z vam?
ODGOVORI
2 1
ivan z Doba
29. 08. 2025 09.55
+2
Prodajo živil sumljivega izvora, na stojnicah ob cesti, bi morali prepovedati! Prodajalci ne zagotavljajo niti minimalnih higienskih standardov. Bedaki pa kupujejo živila (npr.oljčno olje), ki se lahko več tednov pregrevajo na vročini.
ODGOVORI
3 1
NeXadileC
29. 08. 2025 10.17
Pa še ni nujno da je sploh oljčno, kar je v Dalmaciji že bilo evidentirano in preganjano po zakonu.
ODGOVORI
0 0
medusa
29. 08. 2025 09.54
+3
Mal volčje češnje not fliknu al pa nezrele bezgove plodove...
ODGOVORI
3 0
biggbrader
29. 08. 2025 09.53
-1
To so bile sigurno hrvaške borovnice !
ODGOVORI
2 3
Panter 63
29. 08. 2025 09.59
+0
Hrvaške borovnice,recept Slovenski. Borovnice niso bile strupene,v tvojo vednost.
ODGOVORI
1 1
