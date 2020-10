Hrvatica vstopala v hiše starejših in kradla denar

Kranjski policisti so včeraj s kazensko ovadbo na pristojno sodišče privedli državljanko Hrvaške, ki je utemeljeno osumljena drznih tatvin iz stanovanjskih hiš.

V najmanj treh primerih je izkoristila opustitev samozaščitnih ukrepov starejših stanovalcev in skozi odklenjena vrata vstopala v hiše ter pri njih izvrševala tatvine denarja. Ko so jo oškodovanci zalotili, se je izgovarjala na vodo, hrano, bolezen ipd. Uporabljala je siva osebna avtomobila VW Sharan in Opel Zafira zagrebških registrskih oznak. Zaradi kaznivih dejanj je bil zanjo odrejen pripor.