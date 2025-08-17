Hrvatu na Kofcah postalo slabo, kljub oživljanju na kraju umrl

Posadka za reševanje v gorah GRZS z Brnika, v kateri je bil tudi gorski policist, je klic na pomoč prejela v soboto okoli 13.45. "Po do sedaj zbranih obvestilih je pohodnik do koče na Kofcah prišel skupaj z družino. Med hojo proti Velikemu vrhu mu je postalo slabo, nakar se je usedel in izgubil zavest. S temeljnimi postopki oživljanja so začeli mimoidoči, nadaljeval pa zdravnik helikopterske posadke GRZS, vendar je pohodnik po dlje trajajoči reanimaciji, žal, na kraju umrl," so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Okoliščine kažejo, da je smrt posledica zdravstvenega stanja.

Posredovali so tudi gorski reševalci GRS Tržič, policist gorske enote Policije pa je opravil ogled. Pohodnika so s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v dolino, kjer so postopek prevzeli tržiški policisti. O dogodku bodo kranjski policisti obveščali pristojno državno tožilstvo.