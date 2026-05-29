Huda delovna nesreča v Velenju: poškodovanih pet oseb

Na gradbišču v Velenju se je zgodila delovna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih pet oseb. Do nezgode je prišlo med vlivanjem plošče v večji hali, poškodovane pa so z reševalnimi vozili že prepeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Nesreča pa se je zgodila v Ekonomsko-poslovni coni Stara vas. Porušil naj bi se gradbeni oder.