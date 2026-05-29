Črna kronika

Huda delovna nesreča v Velenju: poškodovanih pet oseb

Velenje, 29. 05. 2026 12.09 pred 50 minutami 1 min branja 19

Avtor:
A.K.
Delovna nesreča v Velenju

Na gradbišču v Velenju se je zgodila delovna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih pet oseb. Do nezgode je prišlo med vlivanjem plošče v večji hali, poškodovane pa so z reševalnimi vozili že prepeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Nesreča pa se je zgodila v Ekonomsko-poslovni coni Stara vas. Porušil naj bi se gradbeni oder.

Danes okoli 10. ure so bili policisti obveščeni, da je na gradbišču v Velenju prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih pet oseb. Poškodovane so z reševalnimi vozili odpeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Stopnje poškodb še niso znane.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do nesreče je po prvih podatkih prišlo pri vlivanju plošče v večji hali. Ogled kraja nesreče, ki sta se ga udeležila preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, poteka, so sporočili s PU Celje.

Velenje delovna nesreča gradbišče poškodovani policija

KOMENTARJI19

Pfolca
29. 05. 2026 13.39
Vg5, "hišni izvajalec", vsega občinskega kar se dela v Velenkovcu
Odgovori
0 0
Watcherman
29. 05. 2026 13.33
Malomarnost in neprevidnost.Lp
Odgovori
+0
1 1
TvojPrijatelj
29. 05. 2026 13.32
hahaha delavci malo poskočli, koga briga, jaz imam itak masažico kmalu rezervirano
Odgovori
+0
1 1
Watcherman
29. 05. 2026 13.36
Pa na socialki si tudi verjetno.Lp
Odgovori
-1
0 1
kokicas
29. 05. 2026 13.31
Kdo je kriv za to delavci ali nadzorni, ki pred ulivanjem ni preveril konstrukcije.
Odgovori
+1
2 1
a res1
29. 05. 2026 13.22
Ni to edini primer pri nas v zadnjem času, sam ne poročate. Namig je pa regija 07. Tam so bili poškodovani trije, eden huje. Pa to je bilo letos.
Odgovori
+1
3 2
BtpS
29. 05. 2026 13.06
V Srbiji so vsi na ulicah, pri nas pa bo vse slo mimo spet 😭😭😭
Odgovori
-2
2 4
Prelepa Soča
29. 05. 2026 13.34
BtpS... pa kaj imamo mi s Srbijo? Zakaj že naj bi SLOVENKE in SLOVENCI šli na ulice.... v SLOVENIJI ????? Komu je pa kaj hudega?
Odgovori
+2
2 0
proofreader
29. 05. 2026 13.38
Pri nas imamo tesne podpornike Vučiča na oblasti.
Odgovori
0 0
proofreader
29. 05. 2026 12.58
Nadzornik gradbišča bo v hudih težavah.
Odgovori
+8
9 1
kryptix
29. 05. 2026 13.06
JP 30 let ne delaš nič razen se sprehajaš okoli. No ta nebo več tako delal.
Odgovori
+2
3 1
Desniprepad
29. 05. 2026 12.53
Da se podpora betonske plošče pri betoniranju zruši ali je kriv material ali pa pomankjiv nadzor pri izdelavi konstrukcije. Delavcem vsem, ki so bili udeleženi v nesreči pa držim pesti pri uspešnem okrevanju. Po sliki sodeč iz drugega portala so padli cca 4-5 m globoko pa še na spodaj razmetno polomljeno konstrukcijo se pravi na polomljemo železje. Skratka srečno vsem delavcem kjer koli že delate.
Odgovori
+8
9 1
proofreader
29. 05. 2026 12.35
Na gradbišču nove stavbe naj bi se porušil glavni gradbeni oder.
Odgovori
+5
6 1
Buča hokaido
29. 05. 2026 12.32
Spet polproizvode. Če nimate podatkov, ne objavljanje. Nesreča zaradi orodja, vroče litine, karkoli?
Odgovori
+5
6 1
sloZebra
29. 05. 2026 12.52
Nesreča pa se je zgodila v Ekonomsko-poslovni coni Stara vas. Porušil naj bi se gradbeni oder.
Odgovori
+1
2 1
itsju
29. 05. 2026 12.53
Zaradi šalabajzarjev na gradbiščih POVSOD po Sloveniji!!!
Odgovori
+1
2 1
Gutenberg
29. 05. 2026 13.26
Pa zgleda, da čez mejo proti severu ne hodijo neki gradbeni inženirji ...
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
29. 05. 2026 13.35
itsjz.... kaj povsod po Sloveniji???????
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
29. 05. 2026 13.35
... In?..... je to v DLO?
Odgovori
+1
1 0
