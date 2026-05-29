Huda delovna nesreča v Velenju: poškodovanih pet oseb

Danes okoli 10. ure so bili policisti obveščeni, da je na gradbišču v Velenju prišlo do hujše delovne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih pet oseb. Poškodovane so z reševalnimi vozili odpeljali v celjsko in slovenjgraško bolnišnico. Stopnje poškodb še niso znane.
Do nesreče je po prvih podatkih prišlo pri vlivanju plošče v večji hali. Ogled kraja nesreče, ki sta se ga udeležila preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka, poteka, so sporočili s PU Celje.
