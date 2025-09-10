Huda nesreča jadralnega padalca v bližini Kranja

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 16. ure obveščeni o nesreči jadralnega padalca. 29-letni jadralni padalec je na območju Dvorij z višine padel na tla in se hudo telesno poškodoval. Na kraju mu je prvo pomoč nudil občan, ki je tudi poklical pomoč, v nadaljevanju pa zdravstveno osebje NMP ZD Kranj.