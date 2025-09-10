Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Črna kronika

Huda nesreča jadralnega padalca v bližini Kranja

Ljubljana , 10. 09. 2025 12.47 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
4

29-letni jadralni padalec je med letenjem padel na tla in se hudo telesno poškodoval. Potem ko je prejel prvo pomoč, so ga s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana.

Kranjski policisti so bili včeraj okoli 16. ure obveščeni o nesreči jadralnega padalca. 29-letni jadralni padalec je na območju Dvorij z višine padel na tla in se hudo telesno poškodoval. Na kraju mu je prvo pomoč nudil občan, ki je tudi poklical pomoč, v nadaljevanju pa zdravstveno osebje NMP ZD Kranj.

Jadralni padalec
Jadralni padalec FOTO: Profimedia

 S helikopterjem Slovenske vojske je bil s kraja odpeljan v UBKC Ljubljana. O nesreči je bil obveščen tudi preiskovalec letalskih nesreč. Policisti so opravili ogled dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

jadralno padalstvo nesreča hude telesne poškodbe Kranj Dvorje
Naslednji članek

Med vožnjo so si kazali sredince, izsiljevali prednost, se prehitevali ...

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1932330
10. 09. 2025 13.34
+1
Kdor visoko leta nizko pade!!!!!
ODGOVORI
1 0
zvizi
10. 09. 2025 13.25
+0
Skačejo vsepovsod, nadzora enostavno ni. Inšpektorji, ki bi morali skrbeti za registracijo vzletišč in pristajališč, spijo, policija in redarstvo pa nista pristojna. Pač Balkan
ODGOVORI
1 1
Podlesničar
10. 09. 2025 13.39
Kaj vse ne moti slovenceljnov... 😂
ODGOVORI
0 0
galeon
10. 09. 2025 13.10
-3
Vsak pade na tla. Njegov problem, če se mu je mudilo.
ODGOVORI
2 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215