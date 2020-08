Huda nesreča na Dolenjskem: 56-letnica zapeljala čez neprekinjeno črto na nasprotni pas

Policisti so sporočili nekaj več podrobnosti o hudi prometni nesreči, ki se je v petek zgodila na regionalni cesti zunaj naselja Poljane pri Mirni Peči. Potrdili so, da so v čelnem trčenju umrli 56-letna voznica in 38-letni voznik, pa tudi 6- in 9-letni otrok. Vzrok še ugotavljajo, je pa za zdaj znano, da je voznica iz neznanega vzroka zapeljala čez neprekinjeno ločilno črto na levo smerno vozišče. Tam je trčila v voznika, ki je pripeljal pravilno.

Kot smo že poročali, se je tragična nesreča zgodila včeraj ob 15.05. Policija je danes v sporočilu za javnost pojasnila, da je 56-letna voznica osebnega avtomobila, ki je vozila iz Novega mesta proti Trebnjemu, zunaj naselja Poljane iz neznanega vzroka zapeljala čez neprekinjeno ločilno črto na levo smerno vozišče, po katerem je v tistem trenutku, pravilno v smeri svoje vožnje, pripeljal 38-letni voznik osebnega avtomobila. V silovitem trčenju so zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrli voznica ter voznik in potnika v njegovem vozilu, 6- in 9-letni otrok. Na kraju so posredovali gasilci, reševalci in policisti, o dogodku pa sta bili obveščeni dežurna preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Tone Kos, policijski inšpektor na PU Novo mesto, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil, da je bila, ko je bila frekvenca prometa na tej cesti resnično velika, ob petkih, nedeljah in praznikih, cesta pogosto kraj nesreč. Odkar pa tukaj vzporedno poteka avtocesta, ne zaznavajo posebnosti, tudi cesta je opremljena s takšno prometno signalizacijo, ki jasno zapoveduje prepoved prehitevanja. Za zdaj še ugotavljajo, kaj se je dogajalo v tragičnih trenutkih. Ko so vremenske razmere idealne za vožnjo, se lahko zgodi, da ljudje po opravljenih službah niso več tako zbrani, kot bi morali biti, je poudaril."Temu lahko botruje vroč zrak v avtomobilu, pomanjkanje vode in oseba je manj zbrana. Preveč se uporablja tudi mobilne naprave, nemalokrat je to vzrok za manjšo zbranost in posledično nastanek prometne nesreče." Ali se je to zgodilo tudi tu, je težko ugibati, saj policijska preiskava še poteka, je dejal.