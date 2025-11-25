Svetli način
Huda nesreča na primorki: ena oseba umrla, ena huje poškodovana

Razdrto, 25. 11. 2025 18.26 | Posodobljeno pred 1 uro

Na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami v smeri Kopra se je zgodila huda prometna nesreča. Po informacijah Policije je ena oseba umrla, še ena pa je huje poškodovana.

Prometna nesreča se je zgodila okoli 16.30. Po do zdaj znanih podatkih so bila v nesreči vpletena tri vozila, in sicer dve tovorni in eno osebno.

Na PU Koper so za 24ur.com potrdili, da je ena oseba umrla, še ena pa je huje poškodovana.

Zaradi nesreče sta na odseku med Nanosom in Senožečami zaprta tako vozni kot prehitevalni pas. Nastal je zastoj.

Prometno-informacijski center poroča, da bo kmalu uvedena popolna zapora zaradi skeniranja kraja dogodka. Trajala bo predvidoma eno uro. 

Ob tem voznike opozarjajo, da megla zmanjšuje vidljivost med Črnim Kalom in Razdrtim, zato pozivajo k previdnosti.

Policija (slika je simbolična).
Policija (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock
