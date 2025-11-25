Huda nesreča na primorki: ena oseba umrla, ena huje poškodovana

Prometna nesreča se je zgodila okoli 16.30. Po do zdaj znanih podatkih so bila v nesreči vpletena tri vozila, in sicer dve tovorni in eno osebno.

Na PU Koper so za 24ur.com potrdili, da je ena oseba umrla, še ena pa je huje poškodovana.

Zaradi nesreče sta na odseku med Nanosom in Senožečami zaprta tako vozni kot prehitevalni pas. Nastal je zastoj.

Prometno-informacijski center poroča, da bo kmalu uvedena popolna zapora zaradi skeniranja kraja dogodka. Trajala bo predvidoma eno uro.

Ob tem voznike opozarjajo, da megla zmanjšuje vidljivost med Črnim Kalom in Razdrtim, zato pozivajo k previdnosti.