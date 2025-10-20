Huda nesreča planinca na Gradiški Turi, našel ga je mimoidoči

V gorski nesreči na Gradiški Turi, ki se je zgodila v soboto, se je huje poškodoval 55-letni planinec z območja Severne Primorske, je sporočil predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik.

Policija je obvestilo o nesreči prejela v soboto ob 14.39. Po doslej zbranih podatkih se je 55-letni moški sam povzpel po pohodni poti na Gradiško Turo nad Gradiščem pri Vipavi. Tik pod vrhom, na približno 580 metrih nadmorske višine, mu je na krušljivem delu med vzponom po ferati Furlanova pot spodrsnilo. Padel je levo po pobočju na manjši skalni previs ter se kotalil še nekaj metrov. Na mestu padca ga je nato našel naključni mimoidoči pohodnik, ki je nemudoma na pomoč poklical reševalce, je o nesreči zapisal Božnik.

Na kraju je posredovalo več reševalcev Gorske reševalne službe (GRS) Ajdovščina, ki so ga po nudeni oskrbi predali dežurni ekipi GRS za reševanje v gorah. Ta je poškodovanega moškega z vojaškim helikopterjem prepeljala na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.