Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Huda nesreča planinca na Gradiški Turi, našel ga je mimoidoči

Gradišče pri Vipavi, 20. 10. 2025 10.46 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D.L.
Komentarji
0

V nesreči, ki se je v soboto zgodila na Gradiški Turi, se je huje poškodoval 55-letnik z območja Severne Primorske. Spodrsnilo mu je tik pod vrhom, padel je po pobočju na manjši skalni previs ter se kotalil še nekaj metrov. Na kraju nesreče ga je našel naključni mimoidoči pohodnik, ki je nemudoma na pomoč poklical reševalce.

Gradiška Tura je na zahodni strani Nanoške planote na 793 metrih nadmorske višine.
Gradiška Tura je na zahodni strani Nanoške planote na 793 metrih nadmorske višine. FOTO: Shutterstock

V gorski nesreči na Gradiški Turi, ki se je zgodila v soboto, se je huje poškodoval 55-letni planinec z območja Severne Primorske, je sporočil predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik

Policija je obvestilo o nesreči prejela v soboto ob 14.39. Po doslej zbranih podatkih se je 55-letni moški sam povzpel po pohodni poti na Gradiško Turo nad Gradiščem pri Vipavi. Tik pod vrhom, na približno 580 metrih nadmorske višine, mu je na krušljivem delu med vzponom po ferati Furlanova pot spodrsnilo. Padel je levo po pobočju na manjši skalni previs ter se kotalil še nekaj metrov. Na mestu padca ga je nato našel naključni mimoidoči pohodnik, ki je nemudoma na pomoč poklical reševalce, je o nesreči zapisal Božnik. 

Na kraju je posredovalo več reševalcev Gorske reševalne službe (GRS) Ajdovščina, ki so ga po nudeni oskrbi predali dežurni ekipi GRS za reševanje v gorah. Ta je poškodovanega moškega z vojaškim helikopterjem prepeljala na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

nesreča planinec nanos gradiška tura ferata
Naslednji članek

V kombiju prevažal 170.000 cigaret, trdil, da ima zgolj štiri zavoje

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306