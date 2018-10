Huda nesreča pri Celju, avtocesta zaprta

Na štajerski avtocesti med počivališčem Lopata in izvozom Celje center se je zgodila huda prometna nesreča, zaradi katere je avtocesta na odseku Celje Zahod–Celje center zaprta. Nastajajo zastoji, na promet.si priporočajo obvoz skozi Celje.

Vprašanja o nesreči smo naslovili na policijo, na odgovore še čakamo. Nam je pa bralec poslal fotografije, s katerih je razvidno, da je v nesrečo vpletenih več vozil, in sicer dva tovornjaka, cisterna in tovornjak za prevoz vozil, najmanj dva kombija in najmanj dva osebna avtomobila.

Pustite reševalni pas!

Ob tem znova opozarjamo, da se je treba v primeru zastojev na avtocesti razvrstiti skrajno levo in desno, tako da imajo intervencijska vozila prosto pot. Na ta način reševalci in drugi prihranijo sekunde in minute, ki lahko tudi rešijo življenje.