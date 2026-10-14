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Črna kronika

Huda nesreča pri Lukovici: po trčenju dva umrla, še štirje poškodovani

Maribor, 14. 10. 2026 07.49 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Policija splošna

Ponoči se je na štajerski avtocesti pri počivališču Lukovica zgodila tragična prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi. Še štiri osebe so se v nesreči poškodovale, med njimi otrok, ki je v smrtni nevarnosti.

Nesreča se je zgodila okoli 1. ure na avtocesti v smeri Maribora. "Po do sedaj znanih podatkih je 28-letni tujec, voznik vozila romunskih registrskih številk, za izvozom za počivališče Lukovica ustavil na desnem voznem pasu in zapeljal vzvratno. Vanj je trčil voznik kombija, ki je pripeljal za njim," so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

V trčenju sta umrla potnika, državljana Romunije, ki sta sedela na zadnjih sedežih avtomobila. Otrok, državljan Francije, se je hudo poškodoval.

Voznik in potnica, oba državljana Romunije, ki sta sedela na prednjih sedežih, in slovenski voznik kombija so utrpeli lažje telesne poškodbe. "Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo," sporoča PU Ljubljana.

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