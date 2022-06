Huda nesreča pri Tržiču, zaprta avtocestna izvoza Podtabor in Ljubelj

Po poročanju prometno-informacijskega centra je na gorenjski avtocesti popolna zapora na izvozu Podtabor iz smeri Kranja in iz smeri Jesenic proti Ljubelju oziroma Tržiču. Obvoz je možen za osebna vozila po regionalni cesti od Naklega oziroma od Brezja proti Podtaboru, Zvirčam in naprej proti Tržiču oziroma Ljubelju. S Policijske uprave Kranj so nam sporočili, da gre za hujšo prometno nesrečo, več informacij pa bodo sporočili naknadno.

icon-expand Policija je na kraju in opravlja ogled, nam je povedal predstavnik PU Kranj Bojan Kos (fotografija je simbolična). FOTO: Aljoša Kravanja Nekaj po 12. uri se je na cesti Podtabor - Tržič zgodila huda prometna nesreča, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Cesta je tam zaprta. "Zaprt je že izvoz iz avtoceste. Izvoz bo predvidoma dlje časa zaprt. Smer Tržič - Podtabor je trenutno normalno odprta," je sporočil predstavnik PU Kranj Bojan Kos. Kot je še dejal, bo več podrobnosti o nesreči sporočil naknadno.