Huda nesreča: traktor se je premaknil, prikolica povozila otroka

V soboto popoldan se je pri Kamniku zgodila huda nesreča s traktorjem in prikolico. Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, se je med delom na pašniku traktor sam od sebe premaknil vzvratno, pri tem pa je kolo prikolice povozilo otroka. Zaradi hudih poškodb so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.

Uprava za zaščito in reševanje je danes popoldan poročala o nesreči na območju Kamnika. Ta se je zgodila nekaj čez peto uro popoldan v naselju Birše, v njej pa se je huje poškodoval otrok. Kot so nam okoliščine nesreče pojasnili na PU Ljubljana, se je ta zgodila ob poti do pašnika. Lastnik traktorja je tam v rezervoar na prikolici, ki je bila pripeta na traktor, točil vodo, ko se je nenadoma traktor sam od sebe začel premikati vzvratno. Ob tem je kolo prikolice povozilo otroka, ki se je v tem času nahajal za njo. Takoj za tem je voznik traktorja vozilo ustavil, a je bil otrok že huje poškodovan. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Ljubljana. Po do sedaj znanih podatkih življenje otroka ni ogroženo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka, o njih pa bodo nato obvestili pristojno državno tožilstvo.