Huda nesreča v Lescah: vozilo je zagorelo, voznik umrl

Včeraj so bili kranjski policisti nekaj pred 18. uro obveščeni o hudi prometni nesreči v Lescah na Gorenjskem. V njej je umrl 33-letni voznik osebnega vozila, so sporočili z GPU. Kot so do sedaj uspeli ugotovili v preiskavi, je voznik peljal iz smeri Bleda proti Radovljici, ko je pri prečkanju železniških tirov v Lescah zapeljal desno in trčil v betonski zid in kovinski drog. Vozilo je v nesreči zagorelo. Ogenj so pogasili gasilci, na kraj so nato prispeli tudi policisti in kriminalisti.

Oboji nadaljujejo z ogledom kraja nesreče in zbiranjem informacij. Železniški in cestni promet sta bila na tem delu zaprta štiri ure. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.