Voznik limuzine povzročil čelno trčenje: 85-letnica umrla, šest poškodovanih

V soboto okog 22. ure se je na cesti Bukovica–Dolenja vas v občini Železniki zgodila hujša prometna nesreča. Po podatkih Policije je 33-letni voznik šest metrov dolge limuzine v desnem ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na nasprotno smerno vozišče, kjer je čelno trčil v nasproti vozeči osebni avtomobil, ki ga je vozil 32-letni voznik. Zaradi hudih poškodb je 85-letna sopotnica v osebnem avtomobilu na kraju nesreče umrla. Ostale poškodovane udeležence so odpeljali v UKC Ljubljana in niso v smrtni nevarnosti. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je bilo v nesreči poškodovanih šest oseb. Gasilci PGD Škofja Loka so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili dve osebi, odklopili akumulatorja, osvetljevali kraj dogodka, posuli razlite motorne tekočine, očistili vozišče, nudili pomoč delavcem vlečne službe pri nalaganju vozil ter nudili pomoč pri oskrbi v nesreči poškodovanih oseb reševalcem NMP Škofja Loka in Kranj.