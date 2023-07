Huda nesreča v Pomurju: voznik zapeljal s ceste in trčil v brunarico

Kot so sporočili s PU Murska Sobota, se je v nesreči hudo telesno poškodoval voznik, ki je v naselju Skakovci zaradi neprilagojene hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola izgubil oblast nad vozilom ter zapeljal levo z vozišča in trčil v več ovir ter na koncu v leseno brunarico. V nesreči se je lahko telesno poškodovala tudi sopotnica v vozilu.

Posredovali so gasilci PGD Murska Sobota, ki so pomagali reševalcem pri oskrbi dveh poškodovanih oseb.